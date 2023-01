Trotz Laissez-faire-Attitüde: Frankreich bezwingt zum WM-Start Polen

Mitfavorit Frankreich ist der Start in Handball-WM geglückt. Der Olympiasieger tat sich in Katowice gegen Co-Gastgeber Polen zwar durchaus schwer, war in den entscheidenden Momenten aber da und gewann am Ende 26:24.

Jawoll: Kentin Mahé beim Torjubel. IMAGO/PanoramiC