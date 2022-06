Doppelpack Kumbedi: Frankreich entthront die Niederlande und ist U-17-Europameister

Frankreich hat die U-17-Europameisterschaft gewonnen und im Endspiel von Netanya Titelverteidiger Niederlande nach Rückstand noch entthront. Eine Schlüsselrolle spielte hierbei Blitz-Doppelpacker Kumbedi.

Ab der ersten Minute nahmen die Franzosen das Heft des Handelns in die Hand, die junge Oranje wirkte mit der dynamischen Spielweise ihrer Kontrahenten überfordert. Schon früh kam Frankreich zu exzellenten Möglichkeiten und traf gleich zweimal den Pfosten: Erst zirkelte Tel einen Freistoß aus 17 Metern an den rechten Innenpfosten (4.), nur wenige Minuten später hämmerte Seattel die Kugel nach einer starken Einzelaktion ebenfalls ans Aluminium (9.).

Frankreich drückt, Oranje hat Glück

Die Elftal fand in der gesamten ersten Hälfte nicht richtig ins Spiel, wenn es gefährlich wurde, dann nur vor dem niederländischen Tor. Je weiter die ersten 45 Minuten jedoch voranschritten, desto mehr gute Gelegenheiten ließen Les Bleus liegen. Tal (16.), Bitshiabu (19.) und Doué (28.) vergaben weitere gute Möglichkeiten zur Führung, so blieb es lange beim 0:0. In der Schlussviertelstunde der ersten Hälfte flachte die Partie dann etwas ab, Chancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. So ging es torlos in die Kabinen.

Slory trifft - Kumbedi schnürt Blitz-Doppelpack

Doch die Torflaute der ersten 45 Minuten hielt in der zweiten Hälfte nicht lange an: Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff verschätzte sich Belocian bei einer Flanke von Vos, sodass sich Slory auf einmal allein vor dem französischen Tor wiederfand. Der Außenspieler behielt die Nerven, pflückte die Kugel mit der Brust aus der Luft und vollendete im Fallen über den hinauseilenden Olmeta hinweg ins Netz (48.).

Ein Schock für die in der ersten Hälfte so dominanten Franzosen, doch Les Bleus erholten sich schnell: Nach drei starken Taten von Kuijsten (52.,55.,56.) musste sich der Elftal-Keeper in der 57. Minute schließlich geschlagen geben: Nach einem Sololauf von Kumbedi schweißte der Außenverteidiger den Ball mit dem linken Fuß unhaltbar neben den rechten Pfosten. So hatte die glückliche Führung der Elftal nur für knapp zehn Minuten gehalten. Doch damit nicht genug: Nur drei Minuten später ließ Kuijsten einen Fernschuss von Tel direkt vor die Füße des völlig allein gelassenen Kumbedi prallen. Der ließ sich nicht zweimal bitten und versenkte die Kugel zum Blitz-Doppelpack unbedrängt im leeren Tor (60.). Die Partie war gedreht.

Les Bleus sind Europameister

In der letzten halben Stunde blieb Frankreich das bessere Team, Les Bleus vergaben jedoch die Chance, den Deckel draufzumachen. Die Elftal war bemüht, konnte offensiv aber keine wirklichen Akzente setzen. Die beste Gelegenheit hatte in der 74. Minute Slory, der mit seiner Direktabnahme am stark reagierenden Olmata scheiterte. In der 84. Minute jubelte die Oranje dann doch noch, nachdem Huijsten die Kugel per Flugkopfball in Stürmer-Manier im Kasten versenkt hatte. Doch die Freude währte nicht lange: der Innenverteidiger war aus dem Abseits gekommen. Frankreichs Führung hielt, auch in den letzten Minuten ließen sich Kumbedi und Co. den Vorsprung nicht mehr nehmen. So endete die Partie mit 2:1, die jungen Franzosen sind nach einem insgesamt verdienten Sieg im Finale U-17-Europameister.