Nach Sanogos Roter Karte geht für Mali alles schief: Frankreich steht im WM-Finale

Frankreich folgt der deutschen U 17 ins WM-Finale. Beim 2:1 über Mali kassierten Les Bleus zunächst den ersten Gegentreffer des Turniers, eine Rote Karte für Sanogo brachte allerdings die Wende. In Überzahl stach Frankreich nach zwei Freistößen entscheidend zu.

Trikot übers Gesicht: Souleymane Sanogo muss nach seinem Tritt vom Platz. FIFA via Getty Images

Ohne Gegentor war Frankreich ins Halbfinale der U-17-WM marschiert, die erste Chance gehörte allerdings Mali. Mit dem Unterkiefer verhinderte Keeper Argney gegen Diarra den frühen Rückstand (4.). Das Team von Soumaila Coulibaly (früher unter anderem beim SC Freiburg als Spieler aktiv) war anfangs gut in der Partie und setzte vor allem auf schnelles Umschalten. Nach einem solchen gab es gar eine Dreifach-Chance: Kanate und Barry wurden geblockt, Martial Tia schoss drüber (10.).

Frankreich brauchte etwas, um in der Partie anzukommen. Erst nach einer knappen Viertelstunde prüfte Gomis Malis Keeper Kone ein erstes Mal (14.), deutlich gefährlicher war es als Lambourde mit einem Steckpass bedient wurde, doch wieder war bei Kone Endstation (18.). In dieser Phase schafften es Les Bleus besser, das Umschalten der Westafrikaner einzuschränken - ohne allerdings selbst erneut gefährlich zu werden.

Diarra bringt Mali in Führung - Sanogos folgenschwerer Platzverweis

So dauerte es bis in Minute 35, bis wieder etwas vor den Toren passierte, Argney verhinderte mit einer guten Reaktion gegen Kanate abermals den Rückstand. Kurz vor der Pause sah der Keeper dann aber nicht gut aus. Er faustete eine Flanke von Traore genau vor die Brust von Diarra, der nach der Ballannahme eiskalt abschloss - 1:0 für Mali (45.+4).

Auch der zweite Durchgang startete mit einer nächsten Chance für Diarra zunächst gut für dem Außenseiter (51.), ehe kurz darauf alles schiefging. Erst flog Sanogo nach VAR-Einsatz nach einem üblen Tritt gegen Sadi mit Rot vom Platz (55.), dann flankte Bouneb den folgenden Freistoß auf den Kopf des völlig freistehenden Titi, der per Flugkopfball auf 1:1 stellte (56.).

Bouneb dreht die Partie

Der Schock wirkte bei Mali noch nach, da leistete sich Coulibaly das nächste Foul in Strafraumnähe. Diesmal machte es Bouneb selbst und setzte die Kugel ins rechte Eck (69.). Die Vorentscheidung vergab zwei Minuten später Lambourde, der nach einem langen Lauf zwar über Keeper Kone lupfte, aber auch neben das Tor (71.).

Weil Mali in Unterzahl am Ende die Kraft und auch die Klarheit in der Offensive fehlte - und zudem Makalous Freistoß von der Unterkante der Latte ins Feld sprang (89.) -, zieht Frankreich ins Endspiel gegen Deutschland (Samstag, 13 Uhr, LIVE! bei kicker) ein.

Damit kommt es zur Neuauflage des EM-Finales, das im Juni an die deutsche U 17 ging. Mali trifft am Freitag (13 Uhr) im Spiel um Platz 3 auf Argentinien.