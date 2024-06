Schlussoffensive kommt zu spät: Frankreich verpatzt die Generalprobe

Turnierfavorit Frankreich kommt beim letzten Härtetest vor der anstehenden Europameisterschaft gegen mutige Kanadier nicht über ein torloses Remis hinaus.

Als einer der großen Turnierfavoriten reist Frankreich zur Europameisterschaft nach Deutschland. Doch bevor die Reise über den Rhein angetreten wird, stand für das Starensemble um Mbappé, der sich allerdings zu Spielbeginn aufgrund einer Knieprellung auf der Auswechselbank wiederfand, noch ein letzter Härtetest in Bordeaux gegen die Kanadier, die erst am vergangenen Donnerstag 0:4 in den Niederlanden verloren hatte, an.

Frankreich lässt die frühe Führung liegen

Doch die Mannschaft von Jesse Marsch zeigte sich keinesfalls beeindruckt, sondern spielte von Anfang an mutig mit, ohne dabei jedoch in gefährliche Räume zu kommen. Ganz anders die Franzosen, bei seinem Comeback in der Startelf verpasste Kanté die frühe Führung (7.), genauso wie Thuram der ebenfalls an Keeper Crepeau scheiterte - dieses Mal mit Hilfe der Latte (9.).

Wenig später verzweifelte dann auch Griezmann mit seinem Flachschuss am nordamerikanischen Schlussmann (19.). Auch in der Folge blieb das Spiel kurzweilig, denn die Gäste zeigten stets ihren Spielwillen und hatten zur Halbzeit überraschenderweise sogar mehr Ballbesitz (55 Prozent), an Torgefahr kam dabei allerdings jedoch nur ein verrutschter Versuch von Koné (32.) und ein Kopfball vom überraschten Johnston (44.) heraus.

Millar trifft die Latte

Nachdem auch Upamecano die in Summe vierte gute Chance unbedrängt übers Tor geköpft hatte (36.), ging es torlos in die Kabinen. Aus denen es gleich mit einem Knall ging: Millar zirkelte das Leder kurz nach Wiederanpfiff nur an die Latte (48.). Der Auftakt in eine phasenweise wilde zweite Hälfte, in der es auf beiden Seiten jedoch immer wieder an der Präzision fehlte.

Giroud schlug bei seinem wohl letzten Spiel in Frankreich - der 37-Jährige beendet nach der EM seine Nationalmannschaftskarriere und wechselt in die MLS - erst ein Luftloch (56.) und verpasste dann im Springen den Ball (61.). Auf der Gegenseite landete Davies Freistoß nur im Gesicht des Ex-Gladbachers Thuram (66.).

Knapp eine Viertelstunde vor Ende wurde es dann laut im Matmut Atlantique als Mbappé sich zur Einwechslung bereit machte. Doch auch der französische Superstar konnte an den offenbarten Problemen nichts ändern, viel mehr musste Saliba vor dem einschussbereiten Osorio in höchster Not klären (79.).

Schlussoffensive reicht nicht

In der Nachspielzeit kam die Equipe Tricolore zwar noch mal auf, doch die Schlussoffensive stellte sich zu spät ein: Erst verpasste Kolo Muani frei aus sieben Metern den Lucky Punch (90.+2), dann wurde Mbappé im Verbund verteidigt (90.+3) und scheiterte mit der letzten Aktion am starken kanadischen Schlussmann Crepeau (90.+6).

So richtet sich der Fokus der Franzosen nach dem enttäuschenden, torlosen Remis auf das Auftaktspiel gegen Österreich am Montag, den 17. Juni (21 Uhr, LIVE! bei kicker), während die Gäste aus Nordamerika sich noch ein paar Tage länger auf ein kontinentales Turnier vorbereiten können: Am Freitag, den 21. Juni (2 Uhr), eröffnet das Team von Jesse Marsch gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien die Copa America.