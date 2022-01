Berauschender Sieg über Frankreich: Island sorgt für faustdicke Überraschung

Mit einer blütenweißen Weste traf Frankreich am Samstag auf Island - und erlebte dann sein blaues Wunder. Die Isländer feierten am Ende einen ebenso deutlichen wie großen Sieg.

Islands Viktor Hallgrimsson wuchs gegen die Franzosen über sich hinaus und ließ "Les Experts" vor allem in Hälfte eins immer wieder verzweifeln. Der Torhüter wehrte in dieser 9 von 19 Würfen ab, glänzte also mit einer bärenstarken Quote von 47 Prozent. Weil die Nordeuropäer auch offensiv gut funktionierten, stand zur Halbzeit ein überraschendes 17:10 auf der Anzeigetafel.

Beide Mannschaften mussten COVID-bedingt wichtige Spieler ersetzen, so fehlten bei den Franzosen sowohl Kentin Mahé und Ludovic Fabregas als auch Trainer Guillaume Gille, bei den Isländern war es allerdings noch dramatischer - mit Torhüter Björgvin Gustavsson, Aron Palmarsson, Bjarki Elisson, Arnar Arnarsson und Janus Smarason fiel jede Menge Erfahrung aus. Die Isländer konnten lediglich 14 Spieler einsetzen, folglich stellte sich gegen Frankreich auch die Kraftfrage.

(K)eine Kraftfrage für Island

Die Franzosen versuchten es in ihrem 100. EM-Spiel noch einmal und bliesen nach Wiederanpfiff zur Aufholjagd. Doch die Isländer ließen nicht nach - und konnten sich offensiv zudem auf die große individuelle Klasse von Omar Ingi Magnusson verlassen. Der Magdeburger löste verzwickte Situationen immer wieder geschickt und erzielte nach 40 Minuten per Siebenmeter sein zehntes Tor (!) in dem Spiel - zehn von zwölf Versuche hatten bis dato ins Ziel gefunden.

Den Franzosen fiel gegen die weiterhin aufmerksame Deckung der Isländer nichts ein - und wenn doch, dann stand Hallgrimsson im Weg. Nicht nur, dass die Niederlage immer näher rückte, sie schien auch noch sehr klar auszufallen. Island machte es clever, spielte geduldig und verwaltete den Vorsprung. Zehn Minuten vor Schluss führte der Außenseiter immer noch mit 25:18 und bejubelte am Ende ein 29:21 (17:10).

Frankreich - Island 21:29 (10:17)

Frankreich: Gerard, Pardin - Descat 5/3, Minne 5, Tournat 5, Lagarde 2, N. Karabatic 1, Y. Lenne 1, Mem 1, Monar 1, Briet, Grebille, Kounkoud, Nahi, Porte, Richardson

Island: Björgvinsson, Hallgrimsson - O. I. Magnusson 10/3, V. Kristjansson 9/1, Vidarsson 4, Asgeirsson 2, Gudjonsson 2, Einarsson 1, Ingason 1, Gislason, K. Ö. Kristjansson, M. O. Magnusson, V. Stefansson, Thorkelsson

Schiedsrichter: Slave Nikolov (Nordmazedonien)/Gjorgji Nachevski (Nordmazedonien)

Zuschauer: 11394

Strafminuten: 8 / 6

Disqualifikation: - / -