Bei Nkunkus Debüt: Tchouameni köpft Frankreich zum Sieg

Weltmeister Frankreich testete auf dem Weg zur Titelverteidigung am Freitagabend in einem gut gefüllten Stade Velodrome in Marseille gegen die Elfenbeinküste. Die Hausherren siegten durch einen ganz späten Treffer mit 2:1.

Aurelien Tchouameni (li.) traf zum Sieg, Christopher Nkunku feierte sein Debüt. AFP via Getty Images