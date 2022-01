Holm und Landin als Garanten: Dänemark holt Bronze

Die dänische Nationalmannschaft hat bei der Handball-EM die Bronzemedaille gewonnen. Am Sonntagnachmittag überragten beim 35:32 nach Verlängerung gegen Frankreich zwei Bundesliga-Stars.

In Budapest stand am Sonntagnachmittag das Duell der Enttäuschten vor 10.021 Zuschauern an: Topfavorit Dänemark hatte gegen Titelverteidiger Spanien etwas überraschend den Kürzeren gezogen, Rekordweltmeister Frankreich scheiterte an Vizeweltmeister Schweden. Und die schlechten Nachrichten rissen für die Dänen nicht ab: Mikkel Hansen (Sprunggelenksverletzung) und Mathias Gidsel (ganz früh im Spiel um Platz 3 angeschlagen raus), beide ins All-Star-Team des Turniers gewählt, schieden für die Jagd auf Bronze aus.

Ausgerechnet im letzten EM-Spiel fand dann auch noch Frankreichs Keeper Vincent Gerard zu seiner Form, entschärfte direkt vier der ersten fünf Würfe auf sein Tor. Die Dänen konnten sich bei Spielmacher Jacob Holm von den Füchsen Berlin bedanken, dass sie nicht gleich den Anschluss verloren. Fünf der ersten sechs Tore Dänemarks gingen auf sein Konto (8:10, 18.).

Die Keeper überragen

Während Kentin Mahé - später "Man of the Match" - im französischen Angriff die Fäden zog, kam allerdings auch Gerards Pendant Niklas Landin allmählich richtig gut ins Spiel rein. Zur Pause hatte sowohl Gerard als auch der Schlussmann des THW Kiel zwölf Paraden vorzuweisen - beide mit einer Fangquote von über hervorragenden 45 Prozent. Frankreich führte nur noch hauchdünn mit 14:13.

Auch nach dem Seitenwechsel behielt die Partie ihr extrem hohes Tempo, beide Kontrahenten agierten mit offenem Visier. Allmählich verlor Frankreich aber im Positionsangriff die Linie, leistete sich zu viele Fehler und sah sich schnell einem Drei-Tore-Rückstand ausgesetzt (18:21, 40.). Coach Guillaume Gille zog seine Timeout-Karte und fand ganz offensichtlich die richtigen Worte: Der Rekordweltmeister zog das Spiel wieder auf seine Seite und führte zehn Minuten vor Schluss mit 26:24.

Mensing nur in den Block

In doppelter Überzahl für fast zwei volle Minuten hatte Dänemark die Chance, das Spiel wieder zu drehen, doch agierte zu fahrig und unentschlossen. Knapp 60 Sekunden vor Schluss war es aber doch Flensburgs Rechtsaußen Lasse Svan, der in seinem womöglich letzten Spiel für Dänemark (später vom Team ausgiebig gefeiert) auf 29:28 stellte. Dika Mem konterte mit einem abgefälschten Treffer aus zehn Metern. Weil Aaron Mensing den letzten Wurf in den französischen Block knallte, ging es in die Verlängerung.

In dieser war Dänemark dann nicht mehr aufzuhalten: Mit seinem neunten Treffer stellte Holm auf 31:29, THW-Keeper Landin wuchs über sich hinaus. Am Ende stand ein verdientes 35:32 für die Dänen, die nach dem Vorrundenaus bei der EM 2020 nun zumindest die Bronzemedaille in Händen hielten.

Dänemark - Frankreich 35:32 n.V. (13:14, 29:29)

Dänemark: N. Landin, Möller - Holm 10, Kirkelökke 5, Lauge Schmidt 4, Mensing 3, Saugstrup 3, Svan 3, Hald 2, M. Landin 2, Larsen 2, E. M. Jakobsen 1

Frankreich: Desbonnet, Gerard - Mahé 8, Descat 7/3, Y. Lenne 5, Tournat 4, Kounkoud 3, Mem 3, Fabregas 1, Richardson 1

Schiedsrichter: Vaclav Horacek (Tschechien)/Jiri Novotny (Tschechien)

Zuschauer: 10.021

Strafminuten: 4 / 8

Disqualifikation: - / -