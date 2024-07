Openda setzt sich an der Strafraumgrenze stark gegen Upamecano durch und gibt dann flach nach innen, wo sich kein belgischer Abnehmer findet. Die Kugel springt in den Rückraum, wo Carrasco abschließt und nach Theos Block ein Handspiel gesehen haben will. Der Linksverteidiger hat aber eindeutig mit dem Knie geblockt.