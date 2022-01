Frankreich furios - Topspiel Spanien-Schweden

Acht Spiele stehen bei der Handball-EM am Samstag auf dem Plan: Auf Schweden, Norwegen und Dänemark warten unangenehme Aufgaben. Spannung verspricht auch das Derby zwischen Serbien und Kroatien. Frankreich kann indes schon für die nächste Runde planen.

Nach dem 27:22-Sieg über Kroatien zum Start ins Turnier feierte Frankreich den nächsten Erfolg - und der fiel deutlich aus. Gegen überforderte Ukrainer kam der Rekord-Weltmeister früh ins Rollen, kam in Szeged zu einem deutlichen 36:23 (17:11) und darf guten Gewissens für die heiße Turnierphase planen. Sicher sind "Les Experts" aber noch nicht in der nächsten Runde, das wären sie erst im Falle eines Sieges Serbiens im Abendspiel über Kroatien. Dylan Nahi war mit fünf Toren der erfolgreichste Werfer des Olympiasiegers.

"Großer Sieg für Montenegro"

Einen "großen Sieg", wie es in heimischen Medien hieß, landete derweil Montenegro gegen Nordmazedonien. Garant für den Sieg war Torhüter Nebojsa Simic, der mit klasse Paraden Altmeister Kiril Lazarov & Co den letzten Nerv raubte. Montenegro gewann letztlich mit 28:24 (17:16) und darf sich nach dem ersten Sieg im zweiten Spiel berechtigte Hoffnungen auf das Weiterkommen machen. Die "Löwen" haben ihr Schicksal am letzten Spieltag gegen Slowenien in der eigenen Hand, werden aber als klarer Außenseiter ins Spiel gehen.