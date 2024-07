Frankreich feiert erste Medaille im Beachhandball

Frankreich hat die erste Beachhandball-Medaille seiner Geschichte gewonnen. Bei der U16-EM verlor die französische Frauenauswahl im Finale Niederlande und feierte aber am Ende einen historischen zweiten Platz.

Nach einer bemerkenswerten Leistungssteigerung im Laufe des Turniers haben die Französinnen am Sonntag in Varna den zweiten Platz bei der U16-Beachhandball-EM erreicht. Damit gewann Frankreich die erste Beachhandball-Medaille überhaupt und qualifizierte sich für die U17-Weltmeisterschaft 2025.

Nach einer erfolgreichen Vorrunde (4 Siege in 5 Spielen) gingen die Bleuettes mit viel Selbstvertrauen in das Viertelfinale gegen Norwegen und behielten in einem engen Spiel die Nerven. Im Halbfinale wartete dann Kroatien, doch auch hier konnten die Französinnen die Oberhand behalten und sicherten sich am Ende das Ticket für ein historisches Finale.

Historisches Silber

Im Finale warteten dann die ungeschlagenen Niederländerinnen, die während des Turniers nur drei Sätze abgegeben hatten. Gleich zu Beginn des Spiels legte die Niederlande einen 8:0-Lauf hin und Frankreich gelang es nicht im ersten Satz das Blatt noch zu wenden. Im zweiten Satz, in dem die Niederländerinnen erneut ihre Dominanz demonstrierten, blieben die Bleuettes zwar dran, konnten den niederländischen Lauf jedoch nicht mehr aufhalten.

So feierte Frankreich am Ende mit der Silbermedaillie die erste Medaille in der Geschichte des französischen Beachhandballs. "Wir haben eine unglaubliche Woche erlebt, das Team hat sich gesteigert, die Mädchen sind gewachsen und waren sehr stark im Kopf, sie haben gezeigt, dass sie fähig sind. Wir haben im Finale gegen einen stärkeren Gegner verloren, aber wir bereuen nichts. Ich bin sehr stolz auf sie und der gesamte Trainerstab ist es auch", sagte Yvelise Dublanc.