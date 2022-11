Frankreich: elf Weltmeister, ein Weltfußballer und vier Bayern

Weltmeister Frankreich hat seinen WM-Kader bekanntgegeben. Nationaltrainer Didier Deschamps setzt dabei auf fünf Bundesliga-Profis und jede Menge Erfahrung - ein Mannschaftsteil könnte aber zum Sorgenkind werden.

Fünf Franzosen stehen beim FC Bayern unter Vertrag, vier davon werden für Frankreich an der WM in Katar teilnehmen. Namentlich handelt es sich dabei um Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano und Kingsley Coman - lediglich das Talent Mathys Tel wurde nicht berufen, doch das war auch nicht erwartet worden. Neben dem Bayern-Quartett schaffte es mit Leipzigs Christopher Nkunku noch ein weiterer Bundesliga-Profi ins 25-köpfige Aufgebot der Equipe tricolore. Enttäuscht wurden derweil Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt und Moussa Diaby von Bayer 04 Leverkusen, deren WM-Hoffnungen sich nicht erfüllen werden.

Beim Titelverteidiger finden sich insgesamt sind elf Spieler wieder, die vor vier Jahren in Russland den Titel geholt haben. Auch sind einige erfahrene Kräfte mit an Bord, so schaffte es der 36-jährige Olivier Giroud ebenso in den Kader wie Weltfußballer Karim Benzema (34). Ebenfalls nominiert wurden die zuletzt fraglichen, weil angeschlagenen Abwehrspieler Raphael Varane und Presnel Kimpembe (beide muskuläre Probleme). Doch es gibt auch prominente Ausfälle wie Paul Pogba oder N'golo Kanté.

Fragezeichen hinten, große Klasse vorne

Sollten Kimpembe und Varane rechtzeitig fit werden, dann werden sich die Franzosen defensiv wohl kaum Sorgen machen müssen. Doch auch ohne das Duo zählt die Abwehrreihe des Weltmeisters zu den besten des Turniers, zumal mit Lucas Hernandez, Upamecano und Pavard gleich drei Spieler bestens eingespielt sind - und Theo Hernandez beim AC Mailand als linker Schienenspieler von Woche zu Woche überzeugt.

Das Prunkstück der Mannschaft ist aber der Sturm um Superstar Kylian Mbappé, Weltfußballer Benzema und Antoine Griezmann. Mit Coman und Dembelé verfügt Deschamps über enormes Tempo auf den Flügeln, während Giroud mit seiner Routine als Strafraumstürmer für den Fall der Fälle da sein dürfte.

Eine Chance für die Jugend

Sorgenkind dürfte vor allem das Mittelfeld werden, denn da fehlen die großen Namen - allerdings bietet sich so auch den jungen Spielern die Chance, in die großen Fußstapfen ihrer Vorgänger zu treten und selbst das Rampenlicht auf sich zu ziehen. Das dürfte vor allem für das Real-Madrid-Duo Eduardo Camavinga (19) und Aurelien Tchouameni (22) gelten, aber auch auf den Ex-Herthaner Matteo Guendouzi, der sich inzwischen bei Olympique Marseille zu einem Leistungsträger entwickelt hat. Ausreichend Erfahrung bringen indes Adrien Rabiot von Juventus Turin und Jordan Veretout (Marseille) mit.

Am kommenden Montag versammelt sich das Team in Clairefontaine, ehe man zwei Tage später abreisen wird. Bei der WM in Katar trifft Frankreich in Gruppe D auf Australien (22. November), Dänemark (26.) und Tunesien (30.)

Das WM-Aufgebot Frankreichs

Tor: Alphonse Areola (West Ham United), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Steve Mandanda (Stade Rennes)

Abwehr: Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano (alle Bayern München), Theo Hernandez (AC Mailand), Presnel Kimpembe (Paris St. Germain), Ibrahima Konaté (FC Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelona), William Saliba (FC Arsenal), Raphael Varane (Manchester United

Mittelfeld: Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni (beide Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Matteo Guendouzi, Jordan Veretout (beide Olympique Marseille), Adrien Rabiot (Juventus Turin)

Angriff: Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern München), Ousmane Dembelé (FC Barcelona), Olivier Giroud (AC Mailand), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappé (Paris Sr. Germain), Christopher Nkunku (RB Leipzig)

drm

