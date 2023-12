Frankreich benennt vorläufigen Kader für Handball-EM 2024

Mit 23 Spielern startet Trainer Guillaume Gille mit der französischen Handball-Nationalmannschaft in die Vorbereitung auf die EM 2024. Dieser 23er-Kader versammelt sich vom 21. bis zum 24. Dezember zu einem Lehrgang im Maison du Handball in Creteil. Wie schon im offiziellen 35er-Kader, der Ende November der EHF gemeldet werden musste, tauchen in dieser Liste zwei Kieler auf.

Kentin Mahe ist einer der 23 Spieler, die zum vorläufigen EM-Kader Frankreichs zählen. Icon Sport, FFHandball