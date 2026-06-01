Frankreich bei der WM 2026: Der letzte Tanz mit Deschamps

Frankreich reist als Weltranglistenerster an - mit Kylian Mbappé an der Spitze und Didier Deschamps zum letzten Mal auf der Bank. In Gruppe I treffen Les Bleus auf Senegal, Irak und Norwegen, und das Ziel ist klar: das dritte Finale in Folge.

Titel zum Abschied? Didier Deschamps verlässt den Job als Frankreichs Nationaltrainer nach 14 Jahren, Kylian Mbappé soll das Team wieder ins Finale bringen. IMAGO/Isosport

Frankreich kommt als Weltranglistenerster und (knapp unterlegener) Finalist von 2022 zur WM 2026 - und ist zum 17. Mal bei einer Endrunde dabei. Die "Equipe Tricolore" marschierte ungeschlagen durch die Qualifikation, sicherte sich das Ticket bereits am fünften Spieltag, Superstar Kylian Mbappé steuerte fünf Treffer bei. Beim Abschiedsturnier von Didier Deschamps, der sein Amt als Nationaltrainer nach 14 Jahren niederlegen wird, gilt der zweimalige Weltmeister (1998, 2018) wieder als Mitfavorit.

Trainer

Didier Deschamps (57) ist seit Juli 2012 im Amt und damit der dienstälteste Coach in der Geschichte der Bleus. Als Spieler 1998 Weltmeister, als Trainer 2018 - diesen Doppel-Triumph schafften vor ihm nur Mario Zagallo und Franz Beckenbauer. Deschamps hat längst angekündigt, seinen Vertrag nach der WM 2026 nicht zu verlängern; französische Medien berichten, dass Zinedine Zidane als designierter Nachfolger bereitsteht. Eine offizielle Verkündung des Verbandes steht bisher aus.

Der Weg zur WM

Frankreich blieb in der UEFA-Gruppe D in allen sechs Spielen ungeschlagen und stellte mit 16:4 Toren die beste Offensive wie Defensive der Gruppe. Den vorzeitigen Gruppensieg fixierte die "Equipe Tricolore" am fünften Spieltag mit einem 4:0 gegen die Ukraine in Paris - inklusive eines Doppelpacks von Kapitän Mbappé. Nur beim 2:2 gegen Island gaben sie Punkte ab; Mbappé führt mit fünf Treffern die interne Torschützenliste an, gefolgt von Bayerns Michael Olise und Jean-Philippe Mateta mit je zwei Toren.

Gruppe und Spielplan

In Gruppe I warten mit Senegal ein Schwergewicht aus Afrika, mit Norwegen das Team um Erling Haaland, das in der Quali-Gruppe Italien hinter sich ließ, und mit Irak der Sieger des inter-konföderalen Play-offs gegen Bolivien - sportlich eine der härtesten Gruppen des Turniers. Frankreich startet am 16. Juni gegen Senegal in New York/New Jersey, spielt am 22. Juni in Philadelphia gegen Irak und beendet die Vorrunde am 26. Juni in Boston gegen Norwegen.

Statistiken

Wie oft bei der WM dabei? 17 Teilnahmen (inklusive 2026)

Letzte Teilnahme? Katar 2022 )Finale, 2:4 i. E. gegen Argentinien)

Höchster WM-Sieg? 7:3 gegen Paraguay bei der WM 1958 in Schweden

Höchste WM-Niederlage? 2:5 gegen Brasilien im WM-Halbfinale 1958 in Schweden

WM-Bilanz gesamt: 73 Spiele, 39 Siege, 14 Remis, 20 Niederlagen, 136:85 Tore

FIFA-Weltrangliste: Platz 1 (Stand 1. April 2026)

Erfolge

Weltmeister (2): 2018, 1998

Vize-Weltmeister (2): 2022, 2006

Europameister (2): 2000, 1984

Konföderationen-Pokal-Sieger (2): 2003, 2001

UEFA-Nations-League-Sieger: 2021

Meiste WM-Spiele

Torwart Hugo Lloris bestritt zwischen 2010 und 2022 in vier Endrunden 20 WM-Partien und ist französischer Rekordspieler. Mbappé liegt aktuell bei 14 Einsätzen und könnte Lloris bei einem Halbfinaleinzug 2026 ablösen.

Bester WM-Torschütze

Just Fontaine traf 1958 in Schweden 13-mal in nur sechs Spielen - das ist bis heute Rekord für eine einzige WM-Endrunde. Mbappé hat aus zwei Turnieren bereits 12 WM-Tore auf dem Konto und ist auf Kurs, sich an die Spitze zu setzen.

Spitzname

"Les Bleus", übersetzt "Die Blauen", nach der traditionellen blauen Trikotfarbe oder "Equipe Tricolore" mit Verweis auf die drei Farben Blau-Weiß-Rot der Trikolore, der Landesflagge.

Kader

Im Datencheck

Kylian Mbappé ist auf dem besten Weg, Miroslav Kloses WM-Torrekord (16) zu übertrumpfen: Bei seinen bisherigen zwei WM-Endrunden traf der 27-Jährige zwölfmal, im Schnitt also alle 94 Minuten - Rang fünf unter allen Spielern mit mindestens zehn WM-Toren. An der Spitze dieser Liste steht ausgerechnet ein Landsmann: Just Fontaine brauchte 1958 für seine 13 Tore nur 42 Minuten pro Treffer.

Die Bleus streben zudem das dritte WM-Finale in Folge an. Das gelang bisher nur Deutschland (1982, 1986, 1990) und Brasilien (1994, 1998, 2002) - Frankreich wäre die dritte Nation, die diese Serie schafft.

Mit diesem Wissen kannst du beeindrucken

Frankreich ist nach 1998 zum achten Mal in Folge bei einer WM-Endrunde dabei - eine Serie, die aktuell nur Brasilien und Deutschland in vergleichbarer Form vorweisen können.

Im WM-Finale 2006 spielten acht Profis von Juventus Turin - Rekord für ein einziges Endspiel; fünf liefen für Italien auf, drei für Frankreich.

Ousmane Dembelé wurde 2025 sowohl mit dem Ballon d'Or als auch mit der FIFA-Auszeichnung "The Best" zum Weltfußballer gekürt.

Mit Deschamps verliert das Turnier seinen dienstältesten Trainer: Seit Juli 2012 ist er im Amt.

Frankreichs erster WM-Treffer überhaupt fiel 1930 in Uruguay - Lucien Laurent erzielte das allererste Tor der WM-Geschichte.

Auf diesen Spieler sollte man achten

Kylian Mbappé (Real Madrid) ist Kapitän, Topscorer und Hoffnungsträger. Bei zwei WM-Endrunden hat er bereits zwölf Tore erzielt, 2022 holte er sich den Goldenen Schuh, und in der Qualifikation für 2026 war er mit fünf Treffern der entscheidende Mann. Trifft er bei dieser WM weiter im gewohnten Rhythmus, kann er sowohl Hugo Lloris als Rekordspieler des Landes ablösen als auch in die Spitzengruppe der WM-Rekord-Torschützen vorstoßen.

Der WM-Moment Frankreichs

9. Juli 2006, Olympiastadion Berlin: Im Finale gegen Italien spielt Zinedine Zidane sein allerletztes Spiel als Profi - und schreibt eine der bizarrsten Szenen der WM-Geschichte. Beim Stand von 1:1 in der Verlängerung reagiert der Kapitän auf eine verbale Provokation von Marco Materazzi mit einem Kopfstoß gegen die Brust des Italieners und sieht Rot. Beim entscheidenden Elfmeterschießen, das Italien zum Titel führt, steht Zizou damit nicht mehr auf dem Platz. Eine Ausnahmekarriere endet mit einem Bärendienst - und das Bild des Sommermärchens 2006 bleibt untrennbar mit dem Mann verbunden, der Frankreich 1998 mit zwei Toren im Finale zum Weltmeister gemacht hatte.

Schiedsrichter Horacio Elizondo (re.) zeigt Zinedine Zidane (li.) die rote Karte für dessen Kopfstoß an Marco Materazzi. IMAGO