Frankfurts Youngster Otto wird nach Halle verliehen

Fynn Otto wird in der kommenden Saison für den Halleschen FC auflaufen. Der Youngster wurde von Eintracht Frankfurt für ein Jahr an den Drittligisten verliehen.

"Fynn hat in der Saisonvorbereitung sein Talent unter Beweis gestellt. Beim Halleschen FC kann er Spielpraxis auf hohem Niveau bei einem ambitionierten Drittligisten sammeln", wird Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche auf der Website des Bundesligisten zitiert. "Für Fynns Entwicklung ist das der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt. Diese Leihe unterstreicht auch unsere Philosophie: Junge und entwicklungsfähige Spieler sollen die bestmöglichen Optionen zur Weiterentwicklung bekommen und somit noch näher an die Profimannschaft herangeführt werden."

In der Vorbereitung durfte Otto Luft bei den Profis schnuppern. Der erst 19-Jährige ist seit 2014 bei den Hessen im Verein und durchlief somit einige Jugendmannschaften. Seit Sommer zählte Otto, der einen bis 2023 datierten Profivertrag bei der Eintracht hat, zum Lizenzspielerkader.

Schnelle Entwicklung von Otto

Ottos schnelle Entwicklung spiegelt sich auch darin wider, dass er seinerzeit die U 16 als Zwischenschritt zwischen C- und B-Jugend übersprang und innerhalb von zwei Jahren auf 41 Spiele für die U 17 in der B-Junioren-Bundesliga kam. Für die U 19 war der Abwehrspieler in der Liga 21 Mal am Ball. Nun versucht es sich in der 3. Liga in Halle, das mit vier Punkten aus zwei Spielen in die neue Saison gestartet ist.

Personelle Situation in der Innenverteidigung war angespannt

"Ungeachtet des jüngsten Verletzungspechs auf dieser neuralgischen Position hatten wir Fynn Otto bereits seit einiger Zeit ganz oben auf der Liste und freuen uns sehr, ihn nun in Halle begrüßen zu können. Einen Profivertrag bei einem ambitionierten Verein wie Frankfurt zu bekommen, spricht für seine Fähigkeiten", erklärt Halles Sportdirektor Ralf Minge. Nach dem mehrwöchigen Ausfall von Jannes Vollert und Sören Reddemann war die personelle Situation in der Innenverteidigung beim Halleschen FC zuletzt angespannt.