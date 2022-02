Frankfurts Präsidentschaft und E-Wörter in Freiburg: Das bringt der 24. Spieltag

Der VfB steht erneut vor dem "wichtigsten Spiel", Gladbach fürchtet das Kruse-Déjà-vu und Frankfurt führt einen elitären Kreis an: Der 24. Bundesliga-Spieltag unter der Lupe.

Hoffenheim - Stuttgart: VfB-Hoffnung halbiert

Schon unmittelbar nach dem niederschmetternden 1:1 gegen Bochum hatte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo die Freitagabendpartie beim Champions-League-Aspiranten Hoffenheim als "nächstes wichtigstes Spiel der Saison" bezeichnet. Nach nur zwei Punkten aus acht Spielen darf der Tabellenvorletzte auch nicht zimperlich sein. Die Hoffnung, dass Kalajdzic (vor dem Comeback) und Silas (jetzt Saisonaus nach Schulter-OP) sie schon irgendwie zum Klassenerhalt schießen würden, hat sich für die Stuttgarter halbiert. Bislang sind für die 27 Saisontore satte 16 verschiedene Torschützen verantwortlich.

Leverkusen - Bielefeld: Arminias Extra-Punkt im Abstiegskampf

Bielefeld kann im Abstiegskampf nicht nur mit einer gewissen Konstanz wuchern, sondern auch mit der klar besten Tordifferenz (-7), die einem Extra-Punkt gleichkommt. Am Samstagnachmittag geht es für die Arminia nach Leverkusen, wo Frank Kramer im Vorjahr seinen ersten Sieg als DSC-Coach feierte. Bayer 04 muss erst mal ohne Torjäger Schick auskommen, wird aber wenig am Hurrastil ändern. Seit elf Spielen hat die torwütige Seoane-Elf nicht mehr zu null gespielt - und schon zehn Gegentore mehr kassiert als Bielefeld.

Union Berlin - Mainz: Burkardt "toppt" Awoniyi

Noch ist Union im Dunstkreis der Europapokalplätze, doch nach drei Zu-null-Niederlagen drängt die Zeit, auch ohne Kruse mal wieder zu jubeln - während des Spiels und danach. Gegen Tabellennachbar Mainz wird einmal mehr Toptorjäger Awoniyi wegen seiner 444-minütigen Torpause unter Beobachtung stehen. Beim FSV hat der Toptorjäger ganz ähnliche Probleme: Burkardt wartet seit 785 Minuten und damit so lange wie noch nie auf einen Bundesliga-Treffer.

Gladbach - Wolfsburg: Kruses Rückkehr nach 35 Tagen

Gladbach hat sich durch das 0:6 in Dortmund - dem schon dritten Bundesliga-0:6 seit Mai 2021 - nicht nur tiefer in den Abstiegskampf begeben, sondern auch die Tordifferenz verhagelt. Jetzt kommen die um einen Punkt besser platzierten Wolfsburger - und bringen einen ungebetenen Gast mit: Kruse traf erst am 20. Spieltag für Union doppelt in Gladbach. Schlägt er nur 35 Tage später schon wieder zu?

Freiburg - Hertha: Hilft auch Korkut die 24?

Während in Freiburg zumindest die Spieler inzwischen von Europa reden, will bei Gegner Hertha noch keiner das E-Wort in den Mund nehmen - E wie Entlassung. Nach dem von Corona befeuerten 1:6 gegen Leipzig erhielt Tayfun Korkut abermals Rückendeckung, die er als Trainer der schlechtesten Rückrundenmannschaft gebrauchen kann. In der Vorsaison holten die Berliner am 24. Spieltag (2:1 gegen Augsburg) den ersten Sieg der Rückrunde. Viel länger werden auch die Hertha-Bosse nicht mehr warten wollen.

Fürth - Köln: Was 35 Punkte für den FC bedeuten

Der 1. FC Köln in der Champions League? Zumindest tabellarisch ist das längst nicht so utopisch, wie es klingt. Schon jetzt sammelte der FC zwei Zähler mehr als in der gesamten Vorsaison, 35 nach 23 Spieltagen sind Klubrekord seit Einführung der Drei-Punkte-Wertung. Steffen Baumgart verfolgt mit Erfolg seinen klaren Plan, von dem offensiv besonders Torjäger Modeste profitiert (15 der 35 Tore erzielt). Greift er auch beim zuletzt überraschend heimstarken Schlusslicht Fürth?

Frankfurt - Bayern: Angstgegner auch für Nagelsmann

Im sehr elitären Kreis der Bayern-Angstgegner ist die Eintracht gerade so was wie die Präsidentin. Frankfurt gewann nicht nur die letzten beiden Heimspiele gegen den Rekordmeister (5:1, 2:1), sondern auch das Hinspiel in München (2:1). Doch das ist noch nicht alles: Julian Nagelsmann hat als Trainer bislang weder gegen Oliver Glasner noch in Frankfurt gewonnen (je fünf Spiele). Bleibt die Frage, ob all diese Zahlen gegen die durchwachsene Form der SGE ankommen.

Bochum - Leipzig: Hohe Hürde für die Konterkönige

Der einzige Bundesligist, der seit vier Spielen nicht mehr verloren hat? Bochum! Der Aufsteiger machte zuletzt keine Schritte, sondern eher Sprünge Richtung Klassenerhalt und will gegen Leipzig am Sonntagnachmittag seine gute Heimbilanz gegen die Topteams ausbauen. Dabei wird auch die Rückwärtsbewegung wichtig sein: RB erzielte mit 13 ligaweit die meisten Kontertore - davon elf unter Domenico Tedesco. Der VfL ließ allerdings erst ein einziges zu.

Augsburg - Dortmund: Hoffnung für ein Leben nach Haaland

Mit dem 6:0 gegen Gladbach hielt der BVB zuletzt nicht nur die Bayern in Reichweite, sondern demonstrierte auch, dass ein Leben nach Haaland nicht sinnlos sein muss. Die Dortmunder schraubten ihre Rückrundenbilanz auf beachtliche fünf Siege aus sechs Spielen bei 22:10 Toren, obwohl Haaland dreimal fehlte. Am Sonntagabend steht bei angeschlagenen Augsburgern die nächste Reifeprüfung bevor. Dem FCA drohen erstmals seit Markus Weinzierls Rückkehr drei Niederlagen am Stück.