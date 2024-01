Frankfurts Poker um Kalajdzic: Schneller Durchbruch - oder "Plan B"

Nach der Vollzugsmeldung bei Donny van de Beek hat die Eintracht weitere Verstärkung aus der Premier League an der Angel. Noch aber haken die Verhandlungen um Sasa Kalajdzic.

Mit Neuzugang Donny van de Beek (26) startet Eintracht Frankfurt an diesem Dienstag in die Vorbereitung. Der 19-malige niederländische Nationalspieler ist bis Saisonende gebührenfrei von Manchester United ausgeliehen, im Sommer kann die SGE eine Kaufoption in Höhe von knapp zehn Millionen Euro Ablöse aktivieren.

Ein ähnliches Modell schwebt den Verantwortlichen um Sportvorstand Markus Krösche offenbar auch bei der Stürmer-Akquise vor. Top-Kandidat ist der Ex-Stuttgarter Sasa Kalajdzic (26), der aktuell beim Premier-League-Elften Wolverhampton Wanderers unter Vertrag steht. Dort zählte der Zwei-Meter-Hüne in der laufenden Saison indes nur drei Mal zur Startaufstellung, hat sich daher bereits auf einen Wechsel nach Frankfurt festgelegt.

Auch ein reines Leihgeschäft käme für die SGE infrage

Die Verhandlungen zwischen den Klubs laufen bislang allerdings ergebnisoffen. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Eintracht eine ähnlich preiswerte fixe Ablöse sichern kann wie im Fall van de Beek. Andernfalls käme wohl auch ein reines Leihgeschäft infrage. Aufgrund der Afrika-Cup-Nominierungen von Omar Marmoush (Ägypten) sowie Fares Chaibi (Algerien) besteht gerade in der Offensive erhöhter Zeit- und Handlungsdruck.

Kalajdzic sollte am 13. Januar in Leipzig direkt als Soforthilfe dienen - und demzufolge sinnvollerweise noch im Laufe dieser Woche bei Chefcoach Dino Toppmöller im Teamtraining aufschlagen. Ansonsten müsste sich der Klub mutmaßlich mit einem "Plan B" beschäftigen.

Durosinmi hat keine Priorität - Alario vor Abschied

Als solcher gilt Rafiu Durosinmi (21) übrigens nicht. Der zuletzt am Knie verletzte junge Nigerianer von Viktoria Pilsen bleibt zwar im Gespräch, wäre aber eine Verpflichtung mit Blick auf die Zukunft. Und angesichts einer kolportierten Ablöse im fast zweistelligen Millionenbereich eine durchaus riskante. Priorität genießt dieser Deal in der laufenden Wintertransferperiode folgerichtig nicht.

Schnellere Bewegung könnte sich indes auf der Abgangsseite ergeben. Stürmer Lucas Alario (31), in dieser Saison noch ohne Pflichtspieleinsatz, steht nach kicker-Informationen vor einem Wechsel ins Ausland.