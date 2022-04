Frankfurts offensive Ideenlosigkeit: Wer stürmt gegen Barcelona?

Vor Eintracht Frankfurts Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Barcelona in der Europa League gab es in der Bundesliga ein ernüchterndes 0:0 gegen Fürth. Die Offensive der Hessen blieb erneut schwach, erst der eingewechselte Goncalo Paciencia konnte für sich werben. Auf wen setzt Trainer Oliver Glasner im Duell mit den Katalanen?

Nach 59 Minuten war Schluss vor Rafael Santos Borré. Der Angreifer von Eintracht Frankfurt ging am Samstagnachmittag in der Partie gegen die SpVgg Greuther Fürth (0:0) vorzeitig vom Feld. Eine schwache Leistung, kicker-Note 5. In der guten Stunde auf dem Platz feuerte der Kolumbianer nur einen der 21 Torschüsse der Hausherren ab. Gegen die drei Innenverteidiger der Franken konnte sich der 1,74 Meter große Borré nicht behaupten, die Hereingaben etwa von Außenbahnspieler Filip Kostic fanden keinen Abnehmer.

"Es war nicht seine beste Leistung", bestätigte Trainer Oliver Glasner. Kein Wunder: Borré stand noch am vergangenen Mittwoch für die Nationalelf Kolumbiens gegen Venezuela (1:0) auf dem Platz, kam am Donnerstagnachmittag wieder in Hessen an, trainierte am Freitag einmal mit den Kollegen und stand am Samstag wieder in der Startelf. Ein strapaziöses Pensum, Glasner wechselte seinen Stürmer erstmals vor der 60. Minute aus.

Paciencia - die wuchtigere Alternative

Für ihn kam der langsamere, aber physisch deutlich stärkere Goncalo Paciencia auf den Platz - und prompt wurde das Frankfurter Spiel lebendiger. Kostics Flanken fanden mit dem Portugiesen einen Abnehmer. Auch wenn die Eintracht nicht zwingend wurde: Paciencia kam in guten 30 Minuten auf immerhin fünf Torschüsse - kicker-Note 3. "Er war präsent und hat es gut gemacht", lobte auch Glasner. Ein Hinweis darauf, dass er gegen Barcelona auf die wuchtigere Alternative setzt?

Borré, zuletzt dreimal mit der 5 benotet, ist Teil des Problems. Aber nicht der Hauptgrund für die immer wieder eintretende Sturmflaute. In sechs der jüngsten neun Ligapartien blieb die SGE torlos, auch von einem Daichi Kamada (ebenfalls Note 5) war gegen Fürth wenig zu sehen. "Zu langsam", "zu statisch" und mit "nicht genügend Intensität" sah Sportvorstand Markus Krösche die SGE. Ein Auftritt, mit dem gegen die Katalanen kein Blumentopf zu holen sein dürfte.

Wen lässt Glasner stürmen?

Auch Glasner sieht die Probleme, sprach über Ungenauigkeit im Angriffsdrittel und Probleme bei der Strafraumbesetzung. "Das besprechen und trainieren wir schon längere Zeit", betont der Österreicher, doch zwölf Ligatreffer in elf Partien seit dem Jahreswechsel sind für die Ambitionen der Eintracht zu wenig. Wen also lässt er gegen die Katalanen stürmen?

Physis und Abschlussqualitäten im Strafraum sprechen für Paciencia, doch gegen traditionell ballbesitzfixierte Spanier könnte auch mehr Tempo und Kombinationsfähigkeit gefragt sein. Und da hat Borré die Nase vorn. "Mehr Raum für uns, mit dem wir uns leichter tun", erwartet Glasner, der Borrés Arbeitspensum hervorhebt: "Er hat es in den vergangenen Wochen gut gemacht, auch wenn er nicht selbst getroffen hat." Ohne Tore aber wird im "Jahrhundertspiel" (Aufsichtsratsboss Philip Holzer) nichts gehen.