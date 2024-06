Frankfurts Neuzugang Uzun toppt den Rekord von "Kobra" Wegmann

In den vergangenen Jahren konnten viele junge Spieler ihren Marktwert in Frankfurt vervielfachen. Das verschafft der Eintracht im Werben um die talentiertesten Spieler eine gute Position im Markt. In der neuen Saison soll Can Uzun (Nürnberg) das Offensivspiel der Hessen bereichern.

Von der Pegnitz an den Main: Can Uzun verlässt Nürnberg im Sommer in Richtung Frankfurt. IMAGO/Zink

Mit 16 Toren avancierte Can Uzun zum mit Abstand treffsichersten Spieler beim 1. FC Nürnberg - und sorgte dabei für ein Novum in der 2. Liga. Kein Zweitliga-Spieler war bei Erzielung seines 16. Tores so jung wie Uzun: 18 Jahre und 182 Tage. Er toppt damit Jürgen Wegmann (60) - die "Kobra" traf für Rot-Weiss Essen erst an seinem 19. Geburtstag (31. März 1983) zum 16. Mal. Kein Wunder, dass sich Uzun mit dieser Trefferzahl in die Notizbücher etlicher nationaler und internationaler Klubs spielte. Künftig wird er für die Eintracht auf Torejagd gehen. Der etwa zehn Millionen Euro schwere Wechsel ist längst in trockenen Tüchern, wird aber voraussichtlich erst Anfang Juli kommuniziert werden.

Mit der Eintracht ins Rampenlicht

Für zahlreiche junge Spieler erwies sich die Eintracht in den vergangenen Jahren als der perfekte Schritt, um sich ins Rampenlicht zu spielen. Randal Kolo Muani, Jesper Lindström, Hugo Larsson oder Willian Pacho - um nur einige Beispiele zu nennen - konnten ihren Marktwert vervielfachen.

Sportvorstand Markus Krösche zeigte auch Uzun einen Weg auf, wie er sich bei der Eintracht weiter verbessern kann. Auch wenn wahrscheinlich etwas Anlaufzeit nötig sein wird, um sich an die höhere Intensität in der Bundesliga zu gewöhnen, ist die Überzeugung groß, dass Uzun der Mannschaft schnell weiterhelfen kann. Mit seiner herausragenden Technik und Abschlussstärke (4,4 Abschlüsse pro Tor) soll er als zweite Spitze oder auf der Zehn eingesetzt werden.

Uzun mit nur 31,17 km/h unterwegs

Kurios: Mit einem Top-Speed von lediglich 31,17 km/h war er der viertlangsamste regelmäßig eingesetzte Feldspieler in der 2. Liga. Dieses Defizit kompensiert er mit seinen formidablen Fähigkeiten im offensiven Eins-gegen-eins. 54 seiner 87 Dribblings waren erfolgreich. Kein anderer Spieler, der so häufig dribbelte, weist eine derart starke Quote (62,1 Prozent) auf.

Das größte Verbesserungspotenzial besteht beim Spiel gegen den Ball, hier muss der nicht für die EM nominierte türkische Nationalspieler deutlich zulegen. Das wurde ihm auch in den Gesprächen vermittelt. Die richtige Verteidigungsmentalität muss er erst noch lernen. Nur ein Beispiel: In der gesamten Saison fing er nur drei gegnerische Pässe ab. Uzun wird auch lernen müssen, mit Rückschlägen umzugehen. Angesichts der großen Konkurrenz in der Offensive kann er nicht davon ausgehen, dass er auf Anhieb gesetzt ist. Dass ein 18-Jähriger noch Luft nach oben hat, ist indes normal. Sonst würde er nicht in Frankfurt, sondern bei Real Madrid, in Manchester oder Mailand spielen.