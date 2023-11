Frankfurts leiser Anführer Skhiri ist der laufstärkste Spieler der Bundesliga

Beim 2:2 in Bremen erzielte Ellyes Skhiri bereits sein fünftes Pflichtspieltor für die Eintracht. Dabei ist der Sechser primär gar nicht für das Toreschießen zuständig, sondern ein unheimlich wichtiger Faktor für die defensive Stabilität und die Ordnung im Spiel.

Im Weserstadion bestritt die Eintracht am Sonntagabend das vierte Auswärtsspiel binnen zwölf Tagen. Insgesamt war es bereits das 19. Pflichtspiel in dieser Saison, durch die Teilnahme an den Play-offs zur Conference League haben die Hessen damit mehr Partien auf dem Buckel als jeder andere Bundesligist. Umso beachtlicher ist es, dass die Mannschaft 124,6 Kilometer abspulte - eine Distanz, die selbst nach einer normalen Trainingswoche ohne Reise nach Helsinki ein bärenstarker Wert wäre.

"Die Jungs sind bereit, über die Grenze hinauszugehen"

Auch die Frankfurter Nehmerqualitäten sind beachtlich. Nach dem 0:2 zu Beginn der zweiten Hälfte wären wohl bei so manchem Team die Köpfe nach unten gegangen. Doch die Eintracht stand wieder auf. "Wie die Jungs die ganze Saison schon mit Widerständen und Rückschlägen umgehen, zeigt ihre tolle Moral und ihren Charakter. Sie sind bereit, über die Grenze hinauszugehen", sagt Trainer Dino Toppmöller voller Anerkennung.

Nach einem Zwei-Tore-Rückstand punktete die Eintracht übrigens zuletzt am 12. Dezember 2021, als Leverkusen am Ende sogar mit 5:2 aus dem Stadion geschossen wurde. Aus der damaligen Startelf standen jetzt nur noch Tuta und Kevin Trapp auf dem Feld. Eines der vielen neuen Gesichter ist Ellyes Skhiri, der vor der Saison ablösefrei aus Köln kam und die hohen Erwartungen mittlerweile voll erfüllt.

Skhiri lief in der Bundesliga schon 140,52 Kilometer

In Bremen spulte er 13,59 Kilometer ab. Fußballerisch, läuferisch, strategisch und menschlich ist der tunesische Nationalspieler ein großer Gewinn. Mit 140,52 Kilometern ist er aktuell der laufstärkste Spieler der Bundesliga - trotz der immensen Belastung in drei Wettbewerben und der Einsätze in der Nationalmannschaft. Seine ärgsten Verfolger Lennard Maloney (Heidenheim, 137,35 Kilometer) und Julian Weigl (Gladbach, 134,75) sind international nicht gefordert. Bisher wurde Skhiri erst ein einziges Mal ausgewechselt: Beim 6:0-Schützenfest im Heimspiel gegen Helsinki.

Nicht minder bemerkenswert ist die Torgefährlichkeit, die Skhiri schon in Köln entwickelt hatte. Beim FC war er 2022/23 mit sieben Bundesligatoren der beste Torschütze. Für die Eintracht erzielte er in Bremen bereits sein fünftes Pflichtspieltor, wohlgemerkt nach gerade einmal einem Drittel der Saison. Beinahe wäre ihm per Kopf sogar noch der Siegtreffer gelungen. Skhiri hat ein sehr feines Gespür dafür, wann er sich ins Offensivspiel einschalten kann, ohne dabei die defensive Stabilität zu riskieren. Als erfahrener Ruhepol vor der Abwehr ist er außerdem eine wichtige Stütze für Ausnahmetalent Hugo Larsson (19 Jahre).

Krösches Lob: "Absoluter Führungsspieler"

"Ellyes ist unfassbar wichtig für uns. Am Anfang brauchte auch er ein bisschen Zeit. Neue Spielidee, neuer Ansatz, neue Rolle, neuer Klub, neue Mitspieler - das war auch für ihn eine Umstellungsphase. Aber er hat sich jetzt an alles gewöhnt und ist ein absoluter Führungsspieler, obwohl er kein Lautsprecher ist", erklärt Sportvorstand Markus Krösche und konstatiert: "Er zeigt genau das, was wir uns von ihm erhofft haben."

Entsprechend schwierig wird es, die Lücke zu füllen, wenn Skhiri Anfang des kommenden Jahres mit Tunesien am Afrika-Cup teilnimmt. Eine Hoffnung: Kapitän Sebastian Rode (Wadenverletzung) könnte bis dahin wieder fit sein und im zentralen Mittelfeld zusammen mit Larsson die Fäden ziehen.