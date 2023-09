Frankfurts Krösche moniert: "Wir ergötzen uns manchmal ein bisschen an unserem Ballbesitz"

Beim 2:1 gegen Aberdeen zeigte die Eintracht vor allem in der ersten Hälfte Schlafwagenfußball mit ineffizientem Ballbesitz. Ein Lichtblick war der Auftritt von Joker Fares Chaibi.

Hinterher ist man immer schlauer. Das zeigte sich auch am Donnerstagabend im ersten Gruppenspiel der Conference League gegen den FC Aberdeen. So war eine nachvollziehbare Idee, Mario Götze und Paxten Aaronson auf den offensiven Halbpositionen zu postieren. Zwei kleine, wendige Techniker, die das schottische 5-4-1-Bollwerk mit Kreativität und Geniestreichen aushebeln sollen. Doch was in der Theorie vernünftig klingt, muss in der Realität noch lange nicht funktionieren. In der trägen ersten Hälfte waren Aaronson und Götze der Inbegriff des gähnend langweiligen Fußballs, den die Eintracht ihrem lautstarken Publikum zumutete. Impulse? Schnelle, scharfe Pässe? Überraschungsmomente? Fehlanzeige.

Krösche moniert das langsame Spiel

Die Mannschaft schob den Ball hin und her und schien den Gegner nicht zu 100 Prozent ernst zu nehmen. Davon zeugen nicht zuletzt die einfachen Fehlpässe, die Sechser Ellyes Skhiri nicht nur vor dem Gegentor unterliefen. Sebastian Rodes hervorragender Schnittstellenpass auf den durchstartenden und dann im Strafraum gefoulten Eric Junior Dina Ebimbe war einer der wenigen guten Momente.

"Wir sind zu langsam, gucken noch zu viel, müssen viel zielstrebiger nach vorne spielen. Wir ergötzen uns manchmal ein bisschen an unserem Ballbesitz", konstatiert Sportvorstand Markus Krösche und fordert: "Wir müssen mehr Mut haben, im Spiel nach vorne mehr ins Risiko gehen. Dann werden wir uns auch mehr Torchancen herausspielen." Ähnlich äußert sich Dino Toppmöller. "Nach dem Ausgleich waren wir zu träge, haben viel zu viel um den Block herumgespielt", moniert der Coach. Er verlangt ein schnelleres Passspiel, eine stärkere Einbindung der Flügel und eine bessere Strafraumbesetzung. Am Ende kam seine Mannschaft zwar auf 78 Prozent Ballbesitz, spielte sich aber kaum Chancen heraus.

Umstellungen bringen etwas mehr Schwung

In der zweiten Hälfte wurde das Frankfurter Spiel kurzzeitig etwas besser. Das lag vor allem daran, dass nun die spritzigeren Omar Marmoush und Fares Chaibi in den offensiven Halbräumen agierten. Der eingewechselte Jessic Ngankam nahm Marmoushs Position im Sturm ein, Aaronson und Götze blieben in der Kabine. Letzterer hätte laut Toppmöller normalerweise weiterspielen sollen, war aber etwas angeschlagen. Götzes Leistung hätte eine Auswechslung nach 45 Minuten allerdings ebenso rechtfertigt.

In die Frankfurter Drangphase hinein fiel das 2:1. Neuzugang Chaibi führte eine Ecke präzise aus, Innenverteidiger Robin Koch war zur Stelle und wuchtete den Ball mit dem Schädel gekonnt in die Maschen. "Fares verfügt über einen extrem guten rechten Fuß und kann gute Standards schlagen. Wir haben in der Standardsitzung vorher genau angesprochen, welche Räume wir bespielen wollen. Dann kommt der Ball überragend gut dahin, und Robin läuft super ein", lobt Toppmöller.

Für die Eintracht war es das erste unmittelbar nach einer Ecke erzielte Tor seit Dina Ebimbes Treffer beim Auswärtsspiel in Gladbach am 22. Oktober 2022. "Im Prinzip ist es simpel: Du brauchst einen guten Schützen und jemanden, der wirklich mit Speed einläuft, um den Ball zu bekommen und ein Tor zu erzielen", sagt der Trainer und erläutert: "Das ist eine Herausforderung für alle Spieler, die mit in die Box gehen: dass sie in die Box gehen, um ein Tor zu schießen. Sie sollen nicht reinlaufen und gucken, was passiert, sondern eine Position mit 100 Prozent anlaufen. Wenn der Ball dahinkommt, muss ich da sein. Genau so hat es Robin gemacht."

Chaibi ein Mann für die Startelf gegen Freiburg?

Chaibi erklärte hinterher, dass er schon seit seiner Jugend Ecken und Freistöße schießt. Gut möglich, dass er am Sonntag gegen Freiburg sein Debüt in der Startelf geben darf. Fit genug dafür fühle er sich, sagte er auf Nachfrage. Der 20-jährige Neuzugang aus Toulouse (10 Mio. Ablöse) ist auf Sicht ohnehin als Stammspieler eingeplant. Wo er sich auf dem Platz am wohlsten fühlt: "Ursprünglich habe ich als Zehner gespielt, ein bisschen nach links orientiert. In meinem ersten Profijahr in Toulouse spielte ich dann eher auf dem linken Flügel. Letztlich spiele ich da, wo ich gebraucht und aufgestellt werde."

Auch Marmoush scheint seine Stärken im offensiven Halbraum besser zur Geltung bringen zu können, der 24-Jährige ist kein klassischer Mittelstürmer. Gegen Aberdeen schoss er vor der Pause zwar das Führungstor per Elfmeter, doch im zweiten Abschnitt war er besser ins Spiel eingebunden. "Omar ist vorne polyvalent. Ich glaube, dass er sich lieber in den Halbräumen bewegt oder auch mal auf dem Flügel", bestätigt Toppmöller. Eine feste Rolle wird er ihm vorerst aber nicht zuweisen: "Omar wird uns in den nächsten Wochen immer wieder mal in den Halbräumen helfen, aber auch vorne als Neuner."

Könnte Götze als offensiver Sechser wertvoller sein?

Kurzfristig stellt sich die Frage, welche Besetzung in der Offensive am Sonntag gegen Freiburg am erfolgversprechendsten ist. Es könnte ein Versuch wert sein, mit Chaibi und Marmoush in den Halbräumen sowie Ngankam als Sturmspitze zu beginnen. Götze könnte dann zurückgezogen als offensiver Sechser an der Seite von Ellyes Skhiri auflaufen. Vielleicht würde es dem 31-Jährigen guttun, das Spiel noch mehr vor sich zu haben.

Mit seiner Erfahrung und fußballerischen Klasse ist Götze normalerweise unverzichtbar. Klar ist aber auch: Nach dem Abgang von Top-Scorer Randal Kolo Muani ist die Eintracht mehr denn je auf torgefährliche Spieler in den offensiven Halbräumen angewiesen. Diese Torgefährlichkeit konnte Götze in Frankfurt noch nicht nachweisen, anders als in jungen Jahren ist er schon länger mehr Stratege als Vollstrecker.