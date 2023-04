Frankfurts Doorsoun über Rekordkulisse: "Einfach genießen"

Wenn die Frankfurter Eintracht am kommenden Sonntag beim 1. FC Köln gastiert (13 Uhr), ist die Mannschaft um Trainer Niko Arnautis bereits zum zweiten Mal in dieser Saison Teil eines Zuschauerrekords.

Nach dem Saisonauftaktspiel gegen Bayern München (23.200 Zuschauer) werden im Kölner Rhein-Energie-Stadion am Sonntag über 31.500 Besucher erwartet.

"Dieses Spiel ist sinnbildlich für das, was wir im Sommer erreicht haben. Über 31.000 Zuschauer sind schon richtig cool", sagt Nationalspielerin Sara Doorsoun mit Blick auf das Highlight-Spiel an diesem Wochenende. Die gebürtige Kölnerin in Diensten von Eintracht Frankfurt freut sich auf ein "Heimspiel" der besonderen Art. "Es ist toll, vor der gesamten Familie und den Freunden zu spielen. Dieses Stadion ist eigentlich für den DFB-Pokal bekannt. Umso cooler ist es, dass jetzt ein Ligaspiel dort stattfindet. Es ist jedes Mal etwas Besonderes, in Köln zu spielen - das ist meine Heimatstadt, mein zuhause", blickt die Verteidigerin voraus.

Geschenke für den abstiegsbedrohten 1. FC Köln soll es aber nicht geben: "Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wahrscheinlich sind wir der Favorit, aber wir wissen auch, um was es für Köln geht. Das wir das erwartet heiße Spiel. Wir werden die Begegnung trotz der Kulisse so angehen, wie jede andere auch. Das sind wichtige Punkte für die Champions League."

Von dem gut gefüllten Stadion will sich die 31-Jährige nicht ablenken lassen, ihren jungen Teamkolleginnen rät sie zudem: "Das kann beflügeln, aber es kann auch erst mal erschreckend sein, wenn man die Anweisungen nicht hört. Aber man muss diese Spiele einfach genießen." Dass der neue Zuschauerrekord nun von Frankfurt nach Köln wandert, stört Doorsoun nicht - lange soll der FC den Rekord ohnehin nicht behalten, wenn es nach der Innenverteidigerin geht: "Rekorde brechen macht Spaß, deshalb wollen wir ihn uns zurückholen und auch zukünftig möglichst viele Menschen begeistern."

Kölns Sarah Puntigam: "Wir wollen den Leuten etwas zurückgeben"

Auf der Gegenseite freut sich auch die österreichische Nationalspielerin Sarah Puntigam auf die Partie: "Es ist immer was Besonderes, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Köln ist positiv fußballverrückt, und wir wollen den Leuten etwas zurückgeben." Erst kürzlich hatte sich der FC von Trainer Sascha Glass getrennt, was für die Mannschaft "ein Schock" gewesen sei. Inzwischen habe sich aber eine gute Energie im Team entwickelt. "Wir stehen zusammen. Nicole Bender-Rummler hat uns extrem viel Selbstvertrauen gegeben und findet die richtigen Worte", lobt die 30-Jährige die Kölner Interimstrainerin.

Entsprechend würde der FC nach dem lang ersehnten Sieg gegen Duisburg (4:0, zuvor elf Spiele ohne Sieg) nun auch gegen Frankfurt gerne "ein kleines Feuer entfachen und das Spiel nicht nur zu einem Rekordspiel machen, sondern es auch gewinnen". Bei der Zuschauerzahl sieht Puntigam auch deshalb noch Luft nach oben: "Es geht für uns um viel, es geht für Frankfurt um viel, deshalb erwarte ich ein sehr interessantes Spiel. Und vielleicht kommen ja noch mehr Zuschauer. Warum machen wir die Hütte nicht voll?"