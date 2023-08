Frankfurts Christopher Lenz vor Wechsel zu RB Leipzig

Bei der Suche nach einem Linksverteidiger weicht RB Leipzig vom üblichen Kauf-Muster ab. Für Ilaix Moriba findet der Klub keinen Abnehmer.

Bald in Leipzig am Ball? Christopher Lenz. IMAGO/HMB-Media

Die letzte noch offene Planstelle im Kader von RB Leipzig geht aller Voraussicht nach an Christopher Lenz vom Liga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt. Entsprechende Meldungen von Sky decken sich mit Informationen des kicker. Der Linksverteidiger soll als Back-up für den gesetzten Nationalspieler David Raum geholt werden. Als Ablöse für den gebürtigen Berliner, dessen Vertrag in Frankfurt im nächsten Jahr ausläuft, steht eine Summe zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro im Raum.

Mit seinen 28 Jahren ist Lenz in einem Alter, in dem Spieler für RB Leipzig normalerweise nicht mehr interessant sind. Allerdings hat Sport-Geschäftsführer Max Eberl von Anfang an betont, dass er in Einzelfällen von der Maxime, nur junge und entwicklungsfähige Spieler zu holen, abweichen würde. Dahinter steht auch die Strategie, Raum als klaren Platzhirsch zu bestätigen und nicht durch einen jungen Herausforderer unter Druck zu setzen. Lenz soll die Lücke schließen, die durch Marcel Halstenbergs Wechsel zu dessen Heimatverein Hannover 96 entstanden ist.

"Wir suchen einen, der die Seite zumachen kann, defensiv stark ist, trotzdem aber auch fußballerisch zu uns passt und möglicherweise auch noch Innenverteidiger spielen könnte. Einer, der einen Tick defensiver ist als David", hatte Trainer Marco erst kürzlich das Stellenprofil des Wunschkandidaten skizziert. Lenz erfüllt in den Augen der RB-Entscheider offenbar die gestellten Kriterien.

Was tun mit Millionen-Missverständnis Moriba?

Klappt der Deal, hätte Eberl mit dem zehnten Neuzugang des Sommers seine Einkaufstour beendet. Keine Lösung zeichnet sich indes nach kicker-Informationen beim Bemühen ab, Caden Clark und vor allem Ilaix Moriba noch von der Gehaltsliste zu bekommen. Der aus Guinea stammende Moriba war 2021 als 18-Jähriger auf Initiative des früheren Kaufmännischen Leiter Sport, Florian Scholz, für 16 Millionen Euro vom FC Barcelona verpflichtet worden.

Doch es zeichnete sich sehr schnell ab, dass der mit einem Fünf-Jahres-Vertrag und einem fürstlichen Gehalt ausgestattete Mittelfeldspieler, ein kostspieliger Fehleinkauf war. Nach nur einem halben Jahr und sechs Pflichtspielen wurde Moriba im Januar 2022 nach Valencia ausgeliehen. Doch auch dort konnte er sich nicht durchsetzen, weshalb Valencia auf eine Festanstellung verzichtete.