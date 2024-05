Frankfurter HC wird in Buxtehude Deutscher A-Jugend-Meister

Neuer Deutscher Meister ist der Frankfurter HC, der das Finale gegen den Buxtehuder SV mit 26:24 gewann. Platz 3 ging an den SV Salamander Kornwestheim, der das kleine Finale mit 42:37 gegen den HC Leipzig für sich entscheiden konnte. Mehr als 1000 Zuschauer sorgten am Finaltag für eine unglaubliche Atmosphäre in der Halle Nord in Buxtehude.

Der Frankfurter HC ist Deutscher Meister Markus Hausdorf