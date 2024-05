Frankfurter HC verpflichtet nächste Österreicherin

Frauen-Drittligist Frankfurter HC und allen voran Trainer Arnes Cebic arbeiten mit Hochdruck an einer schlagkräftigen Mannschaft für die kommende Saison. Jetzt gab der ambitionierte Club von der Oder die Verpflichtung der nächsten Österreicherin bekannt.

Nikolina Todorovic, die 19-jährige, die auf Linksaußen und im Rückraum einsetzbare Jugend-Nationalspielerin wechselt vom österreichischen Erstligisten HC Blau-Weiß Feldkirch nach Brandenburg und unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

Cebic: "Verfolge ihre Laufbahn schon eine ganze Weile"

Arnes Cebic kennt die 19-Jährige bereits aus den direkten Vergleichen aus seiner Zeit bei den MGA Fivers Wien. "Ich verfolge ihre sportliche Laufbahn schon eine ganze Weile, in der letzten Saison hat sie sich insbesondere im Rückraum gut entwickelt", sagt der 33-Jährige. "Ich hatte in Österreich bereits versucht, 'Niki' nach Wien zu holen und bin überzeugt, dass sie uns eine große Hilfe sein wird auf unserem weiteren Weg in Richtung Liga zwei. Vom Alter her und auch menschlich passt sie gut in unsere Mannschaft."

Zweite Österreicherin nach Torhüterin Stoik

Zuvor hatte der FHC bereits die gleichaltrige Torhüterin und Landsfrau Victoria Stoik verpflichtet. "Vicky und ich kennen uns aus den Lehrgängen der Jugend-Nationalmannschaft und haben auch in der Liga schon gegeneinander gespielt", berichtet Nikolina Todorovic.

"Ich möchte mich gern sportlich weiterentwickeln und die Bedingungen in Frankfurt (Oder) wie auch die erhöhte Trainingsintensität mit mehreren Einheiten am Tag bieten dafür die besten Voraussetzungen", begründet die 1,77 Meter große angehende Studentin der Wirtschaftspsychologie ihre Wechselambitionen. "Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung, die Mannschaft und kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Ich möchte gern mit dem FHC in die 2. Liga aufsteigen."