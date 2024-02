Frankfurter HC mit neuem Cheftrainer

Frauenhandball-Drittligist Frankfurter HC hat einen Trainerwechsel vollzogen. Dabei schlug man bei einem Europapokal-Teilnehmer zu.

Der 33-jährige Bosnier Arnes Cebic übernimmt das Amt von Ronald Frank, der aus beruflichen Gründen wieder in die zweite Reihe zurück wechselt. Trainererfahrung hat er unter anderem aus Österreich von den WHA-Klubs WAT Atzgersdorf und MGA Fivers.

Als Spieler war er in seinem Heimatland Bosnien-Herzegowina für HC Krivaja Zavidovici, den HC Sloboda Tuzla und den HC Zepce aktiv. In Österreich spielte er für WAT Atzgersdorf und WAT Floridsdorf.

"Es war immer bekannt, dass ich gern nach Deutschland wechseln würde, so dass man mir keine Steine in den Weg gelegt hat“, freut sich Cebic, der noch in der laufenden Saison im European Cup mit den Fivers aktiv war.

Cebic möchte "längerfristig etwas aufbauen"

"Alle sind sehr bemüht. Ich möchte die Mannschaft gern weiterbringen und hier längerfristig etwas aufbauen. Das wird nicht über Nacht passieren und man muss Geduld haben mit den jungen Spielerinnen", so der Bosnier.

In der laufenden Spielzeit hat sich der ehemalige Deutsche Meister im Mittelfeld der Staffel Nord-Ost etabliert. Mit 15:17 Zählern sind die Brandenburgerinnen derzeit Tabellensiebter, allerdings nur zwei Pluspunkte hinter dem Vierten SC Markranstädt. Bis Ende April stehen noch sechs Partien auf dem Programm.