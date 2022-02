Frankfurt vor 25.000 Zuschauern gegen den FC Bayern

KMD #120 - Kevin Trapp

In der neuen Folge KMD geht es heiß her! Das liegt unter anderem daran, dass mit Frankfurt Kevin Trapp ein echter Kaffee-Experte zu Gast ist, der aber natürlich auch über die aktuelle Saison der Eintracht unter Neu-Trainer Oliver Glasner, seine Zeit in Paris und eine ganz besondere Torhüter-Technik spricht. Außerdem erklärt kicker-Reporter Oliver Hartmann die Wiederauferstehung von RB Leipzig unter Domenico Tedesco. Und als Kirsche oben auf der großen Podcast-Torte diskutieren sich Alex Schlüter und Benni Zander die Zungen wund über den abgelaufenen Bundesliga-Spieltag, die launische Diva BVB und die passivste Abseitsstellung aller Zeiten in Mainz.