Frankfurt verlängert mit Torhütertalent Obert

Eintracht Frankfurt setzt auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Yurij Obert. Der junge Keeper wechselte im Sommer 2022 vom SV Darmstadt 98 an den Riederwald, zählte in der laufenden Spielzeit bereits fest zum Kader der U 21. Aufgrund von Verletzungen kam der 18-Jährige in der Regionalliga Südwest jedoch noch nicht zum Einsatz. "Er verfügt über enormes Potenzial und bringt alle Voraussetzungen mit, um in der kommenden Saison die nächsten Entwicklungsschritte zu machen und sich sukzessive an den Herrenfußball zu gewöhnen", glaubt Nino Berndroth, Leiter der Kaderplanung.