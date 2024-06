Frankfurt verlängert mit Baum - und verleiht ihn ins Saarland

Mit Elias Baum konnte die Frankfurter Eintracht ein Eigengewächs an sich binden. Der Defensivmann unterschrieb einen Vertrag bis 2028, spielt nächste Saison aber für Elversberg im Bundesliga-Unterhaus.

Mit neun Jahren kam der gebürtige Frankfurter Elias Baum im Jahr 2015 in die Nachwuchsabteilung von Eintracht Frankfurt. Im vergangenen November feierte der mittlerweile 18-Jährige dann sein Profidebüt. Beim 1:0-Sieg in der Conference League in Helsinki verhalf Coach Dino Toppmöller dem Eigengewächs zu seiner ersten Spielminuten in der Profimannschaft. Parallel dazu gehörte er in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Südwest zum Stammpersonal und avancierte zum U-19-Nationalspieler.

Beim jüngsten Lehrgang führte Baum die DFB-Junioren dann sogar als Kapitän auf den Rasen. Eine Entwicklung, die auch Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung nicht verborgen geblieben ist: „Wir sind stolz darauf, wie sich Elias in den vergangenen Jahren bei uns entwickelt hat. In unserer U 21 gehörte er als nomineller U-19-Spieler bereits zu den Stammkräften. Sein Debüt in der Profimannschaft sowie in Deutschlands U-19-Auswahl sind das Ergebnis seines Ehrgeizes, seiner professionellen Einstellung und nicht zuletzt seiner fußballerischen Qualität." Gute Gründe also für die SGE, den Vertrag mit dem Defensivspieler bis 2028 zu verlängern.

Baum verlängert bis 2028 - und spielt kommende Saison in Elversberg

Damit Baums Entwicklung so weitergeht, wird er die kommende Saison aber nicht in Frankfurt verbringen. Die Eintracht verleiht den Defensivspieler deswegen für eine Saison in die 2. Bundesliga zur SV Elversberg. "Für Elias‘ weitere Entwicklung ist die Leihe zur SV Elversberg ein wichtiger und sinnvoller Schritt, bei dem wir ihm alles Gute wünschen. Außerdem freuen wir uns darüber, dass wir ihn langfristig an uns binden konnten“, betont Hardung.

Im Saarland freut man sich über die neuste Verstärkung für die eigenen Reihen: "Elias wird in der kommenden Saison eine Bereicherung für unser Team sein. Er ist ein intelligenter und vielseitiger Spieler mit enormem Potenzial. Dazu überzeugt er trotz seines jungen Alters bereits mit einem mutigen, selbstbewussten Auftreten auf dem Platz", umreißt Elversbergs Sportvorstand Ole Book die Qualitäten des 18-Jährigen in einer Mitteilung auf der SVE-Vereinshomepage. Die vergangene Saison hatten die Saarländer, bei denen bereits andere junge Talente wie Nick Woltemade ihren Durchbruch im Profifußball schafften, mit ihrem langjährigen Trainer Horst Steffen als Aufsteiger auf Rang elf abgeschlossen.

Jetzt möchte ich bei der ambitionierten Sportvereinigung Elversberg so viel Spielpraxis wie möglich sammeln. Elias Baum

Den Druchbruch erhofft sich nun auch Baum von seiner Leihe ins Saarland - und ist dennoch bereits voller Vorfreude auf seine Rückkehr nach Frankfurt: "Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung bei meinem Herzensverein, bei dem ich viel Vertrauen seitens der Verantwortlichen spüre. Mit dem Adler auf der Brust zu spielen, bedeutet mir viel. Dass ich in der vergangenen Saison sechs Einsätze bei der Profimannschaft hatte, war eine wertvolle Erfahrung. Jetzt möchte ich bei der ambitionierten Sportvereinigung Elversberg so viel Spielpraxis wie möglich sammeln, die ich für meine Weiterentwicklung brauche. Dafür werde ich weiterhin hart arbeiten."