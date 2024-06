Frankfurt verlängert mit Aaronson und verleiht ihn nach Utrecht

Paxten Aaronson (20) hat seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt langfristig bis 2028 verlängert. Seine Zukunft liegt vorerst aber in Utrecht.

Paxten Aaronson wechselte zur Rückrunde der Saison 2022/23 aus den USA von Philadelphia Union zur Frankfurter Eintracht und erhielt damals einen Vertrag bis 2027. Dieser wurde nun vorzeitig um ein Jahr verlängert. Für die kommende Spielzeit wird der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler aber erneut in die Niederlande verliehen - diesmal an den FC Utrecht.

Damit bleibt Aaronson vorerst in der Eredivisie, denn bereits in der abgelaufenen Rückrunde hatte der Youngster leihweise im Trikot von Vitesse Arnheim gespielt. In 14 Spielen markierte er vier Treffer, den Abstieg der Gelderländer konnte er damit aber nicht verhindern.

Frankfurt von Aaronson "total überzeugt"

"Paxten Aaronson hat schon bei uns vielversprechende Ansätze gezeigt und angedeutet, welches Potential in ihm steckt. Wie erhofft, hat ihm die Leihe zu Vitesse Arnheim und die damit verbundene Spielpraxis einen Schub gegeben. Für ihn ist es wichtig, dass er jetzt weiterhin dranbleibt und Einsatzzeiten bekommt", begründet SGE-Sportdirektor Timmo Hardung die Vertragsverlängerung und die erneute Ausleihe.

Utrecht biete laut Hardung "ein gutes Umfeld", zudem sei es ein "Klub, wo er die nächste Entwicklungsstufe nehmen kann." Die Eintracht sei von Aaronson weiterhin "total überzeugt" und sich sicher, "dass er nach seiner Zeit in Utrecht mit uns in der Bundesliga seinen Weg gehen wird".

Bei den Hessen feierte Aaronson sein Profidebüt in Deutschland im März 2023 gegen Union Berlin. Neben einem Einsatz für die U 21 der SGE bestritt der in Madford im US-Bundesstaat New Jersey geborene Rechtsfuß bislang in Liga, DFB-Pokal und Conference League insgesamt 22 Pflichtspiele für die Eintracht.