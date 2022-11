Frankfurt und Leipzig überholen BVB - Schalke feiert zweiten Saisonsieg

Eintracht Frankfurt und Leipzig ziehen in der Tabelle an Dortmund vorbei, während Union gegen Augsburg Federn ließ. Im Keller feierte Schalke seinen zweiten Saisonsieg. Einen glücklichen Derbysieger gab es in Köln.

Frankfurter Blitzstart gegen TSG

Eintracht Frankfurt hat dank furiosem Start einen 4:2-Sieg gegen die TSG Hoffenheim gefeiert. Den Gästen dämmerte schnell, dass sich der Ausflug in die Mainmetropole womöglich nicht lohnen würde. Eine indisponierte Defensive nutzten Sow und Kolo Muani zur schnellen 2:0 Führung nach gerade mal acht Minuten. Nach einer halben Stunde schien die Partie nach Dina Ebimbes Treffer zum 3:0 entschieden. Doch Kabak stellte das Spiel wieder scharf. Erst bereitete er Baumgartners Tor vor, ehe er selbst das 2:3 erzielte. Dann war es Lindström, der auf Seiten der Hessen mit dem 4:2 wieder für Beruhigung sorgte. Die Kraichgauer haben damit aus den letzten vier Partien gerade mal einen Punkt geholt. Frankfurt kletterte in der Tabelle auf Platz vier.

Leipzig baut Serie aus

Leipzig feierte gegen den SC Freiburg einen verdienten 3:1-Sieg und ist seit nunmehr zwölf Spielen in Serie ungeschlagen. Die erste sehenswerte Szene kam von Nkunku, der mit seinem gefühlvollen Lupfer über den Keeper allerdings nur den Pfosten traf. Die Sachsen blieben bis zur Pause das gefährlichere Team und scheiterten dabei zwei weitere Male am Alu. Nach dem Wechsel zeigte Flekken gegen Nkunku eine Riesenparade. Doch es fanden sich die Lücken: Simakan und Nkunku sorgten per Doppelschlag für die verdiente 2:0-Führung. Küblers Anschlusstreffer wurde von Forsberg per Elfmeter zum 3:1-Endstand schnell wieder ausgemerzt.

Wilder Start an der Alten Försterei

Union Berlin musste sich gegen den FC Augsburg mit einem Remis begnügen. Dabei ging es so flott los. Denn ein recht planloser Ausflug von Keeper Gikiewicz wurde folgerichtig von Becker bestraft. Doch die Freude über die Führung war kaum verhallt, da glich Niederlechner postwendend zum 1:1 aus - da waren gerade mal elf Minuten gespielt. Der Spaßfaktor blieb hoch, nach einem Freistoß traf Behrens per Kopf zur erneuten Berliner Führung. Doch wieder war es Niederlechner der ausglich. Behrens war es auch, der in der zweiten Hälfte nur den Pfosten traf und damit die beste Chance auf den Sieg liegenließ. Damit sicherte sich der FCA einen Punkt im Abstiegskampf.

Terodde beschert Reis seinen ersten Sieg

Ein Lebenszeichen vom Tabellenende gab es aus Gelsenkirchen von Schalke, das sich den zweiten Dreier der Saison beim Sieg gegen Mainz sicherte. Bereits nach zehn Minuten legte auf Schalke Torjäger Terodde seine Ladehemmung ab und traf zur schnellen Führung. Nach einer Ecke forderten die Mainzer vergeblich Elfmeter (Karaman gegen Ingvartsen). So ging es mit der knappen aber verdienten Führung in die zweite Hälfte. Bülter vergab in der Schlussphase die vorzeitige Entscheidung und traf nur den Pfosten. Dennoch reichte es am Ende zum Sieg - der erste für Trainer Thomas Reis. Die Rote Laterne bleibt dennoch beim Aufsteiger hängen.

Bayer reichen sechs Minuten im Derby

Bayer Leverkusen feierte im Derby beim 1. FC Köln den zweiten Sieg in Serie und hatte dabei reichlich Glück. Die Gäste überließen erstmal den Hausherren das Feld und die hatten schnell einen ersten guten Abschluss, Hradecky parierte Adamyans Schuss stark. Die passive Herangehensweise wurde dennoch bestraft, weil Schmitz per sehenswertem Fernschuss die Führung erzielte. Nach dem Wechsel ging es erstmal so weiter und Hector scheiterte aus der Distanz an der Latte. Doch urplötzlich kippte das Derby. Erst landete ein abgefälschter Freistoß von Amiri im Tor, dann ließ sich der FC auskontern und Diaby traf, schon lag die Werkself vorn und brachte den knappen Vorsprung glücklich über die Zeit.