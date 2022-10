Frankfurt und die drei Elfmeter - Premiere für VfB - Leipzig wackelt nach 3:0

Der VfB Stuttgart feierte am 10. Spieltag im Kellerduell den ersten Saisonsieg. Leverkusen kassierte in Frankfurt eine Abreibung, während Mainz die Punkte aus Bremen entführte. Gladbach reichte Thurams Doppelpack in Wolfsburg nicht zum Sieg und Leipzig verspielte fast eine 3:0-Führung.

Kamada trifft doppelt per Elfer - Bayer fällt auseinander

Eintracht Frankfurt feierte gegen Bayer Leverkusen den fünften Saisonsieg. In einer munteren ersten Hälfte gab es Chancen auf beiden Seiten. Für die Hessen war es mehrmals Kolo Muani, der mehrfach scheiterte, auf Seiten der Gäste traf etwa Diaby die Latte. Kurz vor der Pause wurde es kurios: Erst parierte Hradecky Kolo Muanis Elfer, doch der Keeper hatte die Grundlinie zu früh verlassen, der VAR schaltete sich ein. Den zweiten Versuch traf dann Kamada zur Führung. Bayer glich nach dem Wechsel zwar aus (Hincapie), doch fiel dann auseinander. Kolo Muani antwortet direkt. Lindström und Kamada (wieder per Elfmeter) erhöhten auf 4:1. Zudem sah Hincapie noch die Ampelkarte. Alario war der Schlusspunkt zum 5:1-Sieg vorbehalten. Bayer bleibt damit tief im Tabellenkeller stecken.

VfB feiert nach dem Trainerwechsel ersten Saisonsieg

Nach dem Aus von Trainer Pellegrino Matarazzo stand Assistenztrainer Michael Wimmer gegen Bochum an der Seitenlinie und erlebte einen Traumstart. Silas traf in der dritten Minute per Elfmeter. Wenig später legte er das 2:0 durch Ahamada auf. Allerdings ließ sich der VfL nicht hängen und verkürzte - auch dank Keeper Müller - nach einer halben Stunde auf 1:2. Jetzt war das große Zittern angesagt und die Schwaben wackelten. Doch Silas erlöste die Hausherren mit seinem zweiten Treffer. Endo durfte sogar noch auf 4:1 erhöhen und machte den ersten Sieg der Saison perfekt. Kommende Woche in Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr) könnte schon der neue Trainer auf der Bank sitzen.

Mainz entführt die Punkte aus Bremen

Bei Bremen mag es daheim einfach nicht so recht laufen und Mainz packte alle drei Punkte ein. In den ausgeglichenen ersten 45 Minuten hatte der FSV nach einem schön herausgespielten Spielzug, den Ingvartsen per Kopf vollendete, schon knapp die Nase vorn. Lee erhöhte per Konter für die Gäste auf 2:0. Für Werder war es bereits die dritte Heimniederlage.

Thurams Doppelpack reicht Gladbach nicht

Gladbach musste sich beim VfL Wolfsburg trotz eines Doppelpacks von Thuram mit einem Remis begnügen. Nach einer knappen Viertelstunde zeigten sich die Gäste eiskalt. Per Konter gingen die Borussen nach einem Konter, den Thuram vollstreckte, in Führung. Postwendend vergab Nmecha die Chance zum Ausgleich. Kurz vor der Pause war es Gerhardt, der den Ausgleich erzielte und damit im dritten Spiel in Serie traf. Direkt nach dem Wechsel war allerdings erneut Thuram nach einer Ecke zur Stelle. Marmoush gelang für die Wölfe der sehenswerte Ausgleich zum 2:2.

Leipzig verspielt fast eine 3:0-Führung

RB Leipzig hat sich dank effektiver Chancenverwertung zu Beginn der Partie knapp gegen Hertha BSC durchgesetzt. Im Duell der beiden Trainerfreunde Rose und Schwarz war die Partie nach der 1. Halbzeit fast schon entschieden. Die Sachsen nutzten ihre Möglichkeiten zur klaren 3:0-Führung, während die Berliner nach vorne zu harmlos waren. Doch die Gäste gaben sich nicht auf und verkürzten nach der Pause per Handelfmeter (Lukebakio). Schon kam Hektik rein und Jovetic schoss zwei Minuten später zum 2:3 ein. Jetzt war richtig Dampf drin und ein Highlight jagte das nächste. In der Nachspielzeit rettete für die Hausherren der Pfosten den Sieg.