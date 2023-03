Frankfurt tritt erhobenen Hauptes ab: "Gegen eine fantastische Mannschaft verloren"

Eine wirkliche Chance hatte Eintracht Frankfurt gegen Neapel nicht. Dennoch blickt die SGE stolz auf die erste Saison in der Champions League zurück - und hat Lust auf Mehr.

Die große internationale Reise, sie ist vorbei. Frankfurts langes europäisches Märchen, getragen von den Fans, es endet in Neapel gänzlich ohne diese - dafür aber mit jeder Menge Stolz. "Ich glaube, dass das jeder Einzelne genossen hat, dass wir allen Fans viel Freude gemacht haben", so etwa Torhüter Kevin Trapp nach der Partie in Neapel am Mikrofon von "DAZN".

Trapp: "Haben mutig nach vorne gespielt"

Zuvor waren er und seine Frankfurter, ähnlich wie im Hinspiel, gegen das italienische Team der Stunde, die SSC Neapel, chancenlos. 0:3 hieß es am Ende, nach Hin- und Rückspiel stand ein klarer Fünf-Tore-Vorsprung für Napoli zu Buche.

Trapp wollte trotz der deutlichen Packung die Leistung in der Königsklasse nicht auf die zuletzt etwas stotternden Auftritte in der Liga zurückführen. "Ich finde, dass wir heute ein gutes Spiel gemacht haben, dass wir es versucht haben. Dementsprechend sind wir aufgetreten. Wir haben mutig nach vorne gespielt", so Trapp. Am Ende müsse man einfach konstatieren: "Neapel war die bessere Mannschaft. Sie haben eine klasse Mannschaft und stehen nicht umsonst da, wo sie stehen", so der Keeper.

Wir müssen uns nicht schämen, wir haben die Eintracht, Frankfurt und Deutschland in vielen Situationen sehr gut vertreten. SGE-Trainer Oliver Glasner

Glasner: "Kompliment an meine Mannschaft"

Sein Kapitän Sebastian Rode blies in ein ähnliches Horn: "Haben heute gegen eine fantastische Mannschaft verloren. Man hat gesehen, was für eine spielerische Klasse da herrscht."

Die Lobeshymnen auf den Gegner ließ auch Trainer Oliver Glasner nicht aus, der Neapel als "eine Nummer zu groß" für seine SGE bezeichnete. Dennoch war der 48-Jährige nach der Partie vor allem eines: Stolz. "Kompliment an meine Mannschaft. Wir müssen uns nicht schämen, wir haben die Eintracht, Frankfurt und Deutschland in vielen Situationen sehr gut vertreten", resümierte der Coach der Hessen.

Bald wieder Königsklasse? "Die Qualität haben wir"

Und wenn es nach seinem Keeper geht, soll diese erste Saison der Eintracht in der Königsklasse nicht die letzte sein. "Wir haben sehr erfolgreiche eineindreiviertel Jahre gehabt, haben Geschichte im Verein geschrieben. Das ist unheimlich schön, das merkt man an der Truppe. Wer einmal Champions League gespielt hat, will immer auf diesem Niveau spielen. Die Qualität haben wir in der Mannschaft", so Trapp.

Um diesen Traum schon bald ein zweites Mal erleben zu können, müsste die SGE in der Liga allerdings erst einmal wieder in die Spur finden. Nach drei Liga-Partien ohne Sieg - umarmt von den beiden Niederlagen gegen die SSC - beträgt der Abstand auf Champions-League-Rang vier fünf Zähler. Am Sonntag (15.30 Uhr) gastieren die Hessen bei der direkten Konkurrenz von Union Berlin.