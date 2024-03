Frankfurt trauert um "fliegenden Zahnarzt" Kunter

Eintracht Frankfurt trauert um seinen ehemaligen Torhüter Peter Kunter. Der "fliegende Zahnarzt" ist im Alter von 82 Jahren verstorben, wie die Hessen mitteilten.

"Du kommst vielleicht von wo ganz anders her, aber du bist ein Leben lang Frankfurter, wenn du hier aufhörst", sagte Timothy Chandler unlängst bei "kicker meets DAZN" - eine Aussage, die mit ziemlicher Sicherheit auch auf Peter Kunter zutrifft. Der gebürtige Berliner kam 1965 nach Stationen bei Eintracht Wetzlar und dem damaligen Zweitligisten Freiburger FC in die Mainmetropole und blieb: 287 Pflichtspiele bestritt der Torhüter für die Eintracht, mit der er auch 1974 und 1975 DFB-Pokalsieger wurde.

Kunter war stets mehr als nur Torwart, so gab er 1958/59 in Wetzlar den Mittelstürmer - und bekam sogar vom damaligen Bundestrainer Helmut Schön den Rat, Angreifer zu bleiben. Kunter aber wurde Tormann, konzentrierte sich dabei aber nie allein auf den Fußball. Er studierte Germanistik und Sport, später dann Zahnmedizin - sein Studium finanzierte er sich als Fußballer des Freiburger FC, für den er zwischen 1961 und 1965 133-mal in der 2. Liga auflief.

Fußballer mit Doktortitel

Gemeinsam mit seiner Frau Irmgard arbeitete Dr. Peter Kunter (re.) auch als Zahnarzt. imago/Horstmüller

1965 zog Kunter schließlich nach Frankfurt weiter und etablierte sich dort im Oberhaus, doch das Studieren ließ er nicht los: Am 8. Dezember 1969 erhielt er an der Goethe-Universität zu Frankfurt die Doktorwürde. Zwischen 1965 und 1976 war er Spieler der SGE, in seinen letzten vier Jahren arbeitete er bereits parallel als Zahnarzt; 1972 hatte Kunter in Frankfurt seine erste Praxis eröffnet.

Der gerade einmal 1,76 Meter lange Kunter klopfte auch an die Tür der Nationalmannschaft, so gehörte er 1972 zum erweiterten Kreis - ein Einsatz im DFB-Trikot war ihm dennoch nie vergönnt. Jahrelang war Kunter jedoch Rekordtorhüter der Eintracht im Hinblick auf Bundesliga-Spiele, erst im Mai 2023 wurden die 234 Erstligaeinsätze des "fliegenden Zahnarztes" von Kevin Trapp überflügelt.

Auch nach dem Ende seiner Profi-Karriere blieb Kanter seiner Eintracht verbunden, so war er von 1977 bis 1979 Vizepräsident des Vereins. Nun ist Kunter nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 82 Jahren verstorben, wie Eintracht Frankfurt am Montag unter Berufung auf dessen Familie mitteilte.