Frankfurt spielt in der Wüste gegen Leipzig

Eintracht Frankfurt hat ein weiteres Testspiel vereinbart. Im Rahmen des Trainingslagers in Dubai geht es gegen RB Leipzig.

In der Bundesliga wäre es ein echtes Spitzenspiel: Eintracht Frankfurt, nach 15 Spieltagen Tabellenvierter, trifft kurzfristig an diesem Samstag während des Trainingslagers in Dubai auf RB Leipzig, das mit einem Punkt mehr als Dritter in die WM-Pause gegangen war. Offiziell haben beide Klubs immer noch nicht über das Testspiel informiert. Der genaue Ort und die Uhrzeit sind noch offen.

Die Eintracht macht sich einen Tag nach dem heutigen Trainingsauftakt in die Vereinigten Arabischen Emirate auf und wird dort bis Samstag, 14. Januar, ihr Wintertrainingslager abhalten, das bei Teilen der Fans kritisch gesehen wird.

Glasner wollte starke Testspielgegner

"Der Trainer hat sich diese Option ausgesucht und es ist absolut nachvollziehbar", sagte SGE-Sportvorstand Markus Krösche unlängst auf der Klubwebsite. "Wir haben beste Bedingungen und können uns zehn Tage voll und ganz auf unsere Arbeit konzentrieren. Hier geht es nicht um Sightseeing, PR-Termine oder Vermarktungsthemen. Zwischen dem 4. und 14. Januar geht es ausschließlich um Fußball und den vollen Fokus! Das ist das, was wir brauchen, um gut ins Jahr zu kommen."

Trainer Oliver Glasner hatte sich dabei bewusst starke Testspielgegner für seine Mannschaft gewünscht. Dazu passt der polnische Meister und Europa-Conference-League-Teilnehmer Lech Posen, gegen den die Frankfurter zum Abschluss der Dubai-Reise am 13. Januar (13 Uhr MEZ) testen - und Leipzig erst recht.

Der amtierende DFB-Pokal-Sieger logiert vom 2. bis zum 11. Januar im Hotel "Ritz Carlton" in Abu Dhabi, wobei die verletzten Peter Gulacsi, Christopher Nkunku und Timo Schlieck fehlen werden und WM-Fahrer Josko Gvardiol erst am 8. Januar nachreisen wird. Nach dem Trainingslager bestreitet RB in Leipzig gegen FK Mlada Boleslav aus Tschechien ein weiteres Testspiel (14 Uhr).

Das jüngste Bundesliga-Duell zwischen Frankfurt und Leipzig war übrigens eine klare Angelegenheit: Am fünften Spieltag fertigte der Europa-League-Champion die damals noch von Domenico Tedesco trainierten Sachsen mit 4:0 ab. Am 25. Februar kommt es in Leipzig zum Wiedersehen.