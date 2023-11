Frankfurt: Sow und Toure sind wieder dabei

Nach ihren Corona-Infektionen stießen Mittelfeldspieler Djibril Sow und Verteidiger Almamy Toure am Dienstag wieder zur Mannschaft von Eintracht Frankfurt.

Der Umgang mit dem Coronavirus wird immer komplizierter, Eintracht Frankfurt bekommt das im Moment deutlich zu spüren. Immerhin: Am Dienstag kehrten mit Mittelfeldspieler Djibril Sow und Verteidiger Almamy Toure zwei zuletzt in Quarantäne feststeckende Spieler wieder in den Kreis der Mannschaft von Trainer Oliver Glasner zurück und nahmen am angesetzten Laktattest teil. Am Mittwoch geht es dann wieder mit regulären Einheiten auf dem Übungsplatz weiter.

Durm und da Costa müssen sich noch gedulden

Noch nicht dabei waren am Dienstag die beiden Außenbahnspieler Danny da Costa und Erik Durm. Beide benötigen noch etwas Zeit, bevor sie am Mannschaftstraining teilnehmen können, wobei es bei da Costa kurzfristiger klappen könnte als bei Durm.

Wie schnell Profis wieder zum Team zurückkehren können, war unter anderem am Samstag zu sehen, als der wenige Tage zuvor positiv getestete Jesper Lindström gegen Dortmund (2:3) in der Startelf auflaufen konnte. Umgekehrt musste Sow kurzfristig passen, dafür konnte Kristijan Jakic wieder mitmischen. Er war nach der Winterpause gemeinsam mit Keeper Jens Grahl und Stürmer Goncalo Paciencia positiv getestet worden. Alle drei sind längst wieder beim Team dabei.

Im Corona-Wirrwarr 2022 sind Planungen derzeit nur für wenige Tage möglich. An gewöhnlichen Muskelverletzungen laborieren derzeit noch Angreifer Jens Petter Hauge und Verteidiger Christopher Lenz. Sie trainieren zunächst wieder individuell.

Barkok beim Afrika-Cup in Quarantäne

Erwischt hat der Virus derweil auch den beim Afrika-Cup in Kamerun weilenden marokkanischen Nationalspieler Aymen Barkok. Der 23 Jahre alte Frankfurter wurde bereits am Samstag positiv getestet und musste in Quarantäne. Beim 1:0-Sieg gegen Ghana am Montag fehlte er entsprechend. Barkok soll aber symptomfrei sein. Marokkos zweites Spiel findet am Freitag (Anpfiff 17 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen die Auswahl der Komoren statt.