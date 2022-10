Frankfurt-Sieg programmiert, Freiburgs München-Misere: Das bringt der 10. Spieltag

Zum ersten Mal seit November 2017 duellieren sich die besten vier Mannschaften der Bundesliga an einem Spieltag. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Tabellenführung, doch auch Freitag und Samstag bergen Brisanz.

Viele Mutmacher für Kramer und Schalke

Vor dem Freitagsspiel zeigt die Formkurve des FC Schalke 04 nach unten, zuletzt drei Niederlagen in Folge lassen auch die Luft für Cheftrainer Frank Kramer dünner werden. Da kommt der Vergleich mit Hoffenheim aber eigentlich gerade recht. Denn: Das letzte Heimspiel gegen die TSG gewann Schalke mit 4:0 - und beendete damit die Rekordserie von 30 Bundesligaspielen am Stück ohne Sieg. Zudem verlor S04 nur eines der jüngsten zehn Heimspiele gegen die Kraichgauer (2:5, 30. Spieltag 2018/19) bei sieben Siegen und zwei Remis. Eine schnelle Revanche ist indes auch möglich: Am Dienstag wartet das direkte Aufeinandertreffen im DFB-Pokal - dann allerdings in Sinsheim.

Der dritte Frankfurter Heimsieg praktisch festgelegt

Am Samstagnachmittag könnten die Vorzeichen klarer kaum sein, wenn Bayer 04 Leverkusen in Frankfurt gastiert. In den jüngsten neun Vergleichen beider Teams gewann immer jeweils die Heimmannschaft. Letzter Punktgewinn eines Auswärtsteams in diesem Duell: Am 13. Spieltag der Saison 2017/18 siegte Leverkusen unter Heiko Herrlich mit 1:0 in Hessen. Das letzte Remis datiert aus dem Dezember 2014, es folgten sechs Siege der Eintracht und neun der Werkself. Trotz der Champions-League-Strapazen will Xabi Alonso mit dieser Serie brechen - und Abstand zu den Abstiegsplätzen gewinnen.

Startet Wolfsburg eine neue Gladbach-Serie?

Viel unterschiedlicher könnten zwei Gesichter nicht sein: Während Borussia Mönchengladbach mit zwölf Punkten aus fünf Spielen die beste Heimmannschaft der Liga stellt, stehen die Fohlen vor dem Gastspiel in Wolfsburg nur auf Rang 15 der Auswärtstabelle. Die Niedersachsen verloren zwar das jüngste Heimspiel gegen Gladbach (1:3), blieben davor aber 16 Heimspiele hintereinander gegen Borussia ohne Niederlage. Niko Kovac, der am Spieltag 51 Jahre alt wird und aus den letzten vier Partien sieben Punkte einsammelte, wird eine neue Serie starten wollen.

Spiel eins nach Matarazzo: VfB lechzt nach erstem Sieg

Beim immens wichtigen Stuttgarter Heimspiel gegen Schlusslicht Bochum wird erstmals nach über 1000 Tagen nicht mehr Pellegrino Matarazzo auf der Trainerbank sitzen. Es wird höchste Zeit für den ersten Dreier in dieser Saison: Seit dem Wochenende ist der VfB der einzige Bundesligist, der noch sieglos ist. In neun Spielen gelangen erst fünf Remis. Die Abstiegsangst kriecht schon wieder in so manche Fan-Kutte. Aber: Der Tabellenvorletzte aus dem "Ländle" ist gegen keinen anderen Bundesligisten derzeit so lange ohne Niederlage (zehn Duelle hintereinander). Der VfL landete allerdings beim 3:0 gegen Frankfurt einen Befreiungsschlag, den Cheftrainer Thomas Letsch gerne fortführen würde.

Bremen will Saison-Start 2011/12 wiederholen

Werder Bremen peilt im Parallelspiel gegen Mainz den erst zweiten Heimsieg in dieser Saison an. Gelingt ein solcher, könnte der Aufsteiger erstmals seit der Saison 2011/12 nach zehn Spieltagen noch unter den Top-5-Mannschaften der Liga stehen. Grundsätzlich fühlen sich beide Teams auswärts aber deutlich wohler: Mainz holte in der Fremde schon sechs Punkte mehr als zu Hause, das toppt nur Gegner Werder (7). Trumpf der Grün-Weißen ist fraglos die zweitbeste Offensive der Liga (20 Tore), die schon elf Treffer mehr als die Rheinhessen auf dem Konto hat.

Herthas böse Leipzig-Erinnerungen aus der Vorsaison

Am Samstagabend will RB Leipzig nach dem wichtigen 2:0 in der Champions League bei Celtic Glasgow auch in der Bundesliga den Anschluss nach oben herstellen. Der amtierende Pokalsieger steht nach neun Spielen erst bei zwölf Punkten - und hat damit dennoch vier mehr als Gegner Hertha BSC auf dem Konto. Die Alte Dame wird Wiedergutmachung für die vergangene Saison betreiben wollen: Hertha verlor in der Spielzeit 2021/22 mit 0:6 und 1:6 gegen die Sachsen. Leipzig holte zudem 13 von 15 möglichen Punkten aus den jüngsten fünf Heimspielen, kassierte in den jüngsten drei nicht mal ein Gegentor. Eine klare Sache also?

Vorentscheidend: Wer geht in Köln in Führung?

Das erste der drei Sonntagsspiele (15.30 Uhr) bestreiten Europa-Conference-League-Teilnehmer Köln und der FC Augsburg. Und ganz entscheidend wird dabei sein, welches Team in Führung geht. Denn: Nur der Effzeh und der FCA gaben diese Saison noch keine Punkte nach einer Führung ab. Beide gewannen saisonübergreifend die jüngsten acht Spiele, wenn sie vorne lagen. Nicht zu den bereits erzielten 16 Saisontoren passt, dass Köln in den jüngsten sechs Heimspielen gegen Augsburg nur zwei magere Treffer erzielte.

Nach Hummels' Ratschlag: BVB will Serie gegen Union ausbauen

Vor dem Gastspiel bei Union (17.30 Uhr) stehen die Berliner dort, wo Borussia Dortmund gerne am Ende der Saison stehen würde. Die Köpenicker führen die Tabelle an und sind bereits seit zehn Heimspielen ungeschlagen. Die jüngsten drei Vergleiche mit dem BVB verlor das Team von Trainer Urs Fischer allerdings allesamt und blieb gegen die Westfalen noch nie ohne Gegentor. Gerade an der Alten Försterei ist Dortmund aber wohl gut mit dem jüngsten Ratschlag von Verteidiger Hummels beraten: "Hacke, Spitze, eins, zwei, drei? Das muss raus aus den Köpfen", forderte der Weltmeister von 2014 nach dem 1:1 gegen Sevilla in der Königsklasse.

Freiburg droht in München ein Vereinsnegativrekord

Zum Abschluss des 10. Spieltags ist der SC Freiburg ab 19.30 Uhr in der Münchner Allianz-Arena zu Gast. Dabei wollen die Breisgauer die Unruhe im Umfeld des deutschen Rekordmeisters für sich nutzen. Wobei die nackten Zahlen alleine erschreckend sind: Der SC, aktuell bestes Auswärtsteam der Liga, holte aus den jüngsten 18 Gastspielen in München nur einen einzigen Punkt. Kassiert Freiburg mindestens ein Gegentor, würde die Mannschaft von Trainer Christian Streich einen Vereinsnegativrekord einstellen - nur gegen den BVB kassierte der SC schon einmal in 19 Spielen am Stück immer einen Gegentreffer.