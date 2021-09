Frankfurt sichert sich die Dienste von Badio

Die Fraport Skyliners Frankfurt haben Point Guard Brancou Badio verpflichtet. Der 22-Jährige kommt vom FC Barcelona und ist ein alter Bekannter von Cheftrainer Diego Ocampo.

Pünktlich zum BBL-Start haben sich die Fraport Skyliners Frankfurt verstärkt und Brancou Badio vom FC Barcelona ergattert. Der Point Guard erhält einen Vertrag bis zum Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr, wie der Klub am Freitag mitteilte.

Der 22-jährige Senegalese erzielte vergangene Spielzeit im Schnitt 10,9 Punkte und 3,0 Rebounds in 28 Spielen in der Reserve des spanischen Spitzenklubs. Für die erste Mannschaft lief er achtmal auf, hier kam er auf durchschnittlich 2,9 Punkte sowie 1,0 Rebounds. In zwei Europa-League-Einsätzen blieb er punktlos.

Wiedersehen mit Trainer Ocampo

Nun verschlägt es den Flügelspieler zu seinem Ex-Coach Diego Ocampo in die Hessenmetropole. "Brancou ist sehr schnell, spielt sehr gut im Eins-gegen-eins und im "Pick and Roll". Dazu ist er ein sehr kompletter Verteidiger und sehr guter Athlet mit einer unglaublichen Einstellung", wird der Trainer auf der Vereinswebseite zitiert.

Coach Diego hat mich damals für Barcelona entdeckt und rekrutiert. Brancou Badio

Auch Badio selbst kommentiert seinen Wechsel: "Coach Diego hat mich damals für Barcelona entdeckt und rekrutiert. Jetzt hat er mich hier nach Frankfurt gebracht. Wir kennen uns sehr gut und schätzen uns."

Die Frankfurter bestreiten am Sonntag ihr erstes Saisonspiel gegen die BB Löwen Braunschweig (15 Uhr).