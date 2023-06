Frankfurt oder Leverkusen? Warum es Koch in die Bundesliga zieht

Nach dem Abstieg wird Robin Koch nicht nur seinen Klub Leeds United, sondern auch die Premier League trotz des Interesses dortiger Topklubs verlassen. Der Nationalspieler entscheidet sich zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen - und hat dafür gute Gründe.

Er will zurück in die Bundesliga: Robin Koch. imago images

Wer schnappt sich Robin Koch? Das Rennen ist offen - zumindest, was die beiden Interessenten aus der Bundesliga betrifft. Sowohl Eintracht Frankfurt als auch Bayer 04 Leverkusen buhlen um die Dienste des Innenverteidigers, der nach dem Abstieg von Leeds United am Ende wohl quasi ablösefrei den Klub verlassen kann, an den er noch bis 2024 gebunden ist.

Zwei zahlungskräftigere Mitbewerber um den ehemaligen Freiburger, der 2020 für 13 Millionen Euro Ablöse nach Leeds gewechselt war, hat das Bundesliga-Duo bei seinen Bemühungen nicht mehr zu fürchten. Manchester United und das angeblich ebenfalls interessierte Newcastle United stellen für den 26-Jährigen trotz der finanziellen Verlockungen keine Option dar.

Der Grund: Koch, der sich in den drei Jahren in England zu einem Mentalitäts- und Führungsspieler entwickelt hat, möchte auch bei seinem künftigen Verein die Position eines Leaders einnehmen. Bei einem Topklub der Premier League, bei dem er voraussichtlich nur als Backup eingeplant wäre, wäre dies nicht realistisch. In Frankfurt oder Leverkusen hingegen bestünde die Möglichkeit auf Stammplatz und umsetzbaren Führungsanspruch.

Stünde stärker im Fokus des Bundestrainers

Neben diesen Schlüsselargumenten böte die Bundesliga für Koch noch einen Vorteil, der das Bild komplettiert: Der Defensiv-Allrounder, der auch als Sechser spielen kann, stünde als Stammkraft in Deutschland stärker im Fokus des Bundestrainers denn als Back-Up bei ManUnited beispielsweise. Für Koch, der bislang acht A-Länderspiele für Deutschland bestritt, aber zuletzt vor zwei Jahren am 2. Juni 2021 beim 1:1 gegen Dänemark für das DFB-Team zum Einsatz kam, ein Jahr vor der Heim-EM eine schöne Draufgabe.