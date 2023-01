Frankfurt neuer Zweiter - Kein VfB-Sieg bei Labbadia-Comeback - Wolfsburger Kantersieg

Beim Comeback von Bruno Labbadia kam der VfB nur zu einem 1:1 gegen Mainz. Frankfurt bezwang Schalke und springt auf Rang zwei, da Freiburg in Wolfsburg unterging. Im Keller jubelte Bochum gegen Hertha.

Labbadia-Comeback endet nur mit einem Teilerfolg

Beim VfB Stuttgart feierte Bruno Labbadia sein Comeback auf der Trainerbank, doch bei den Schwaben ging zunächst nur wenig gegen den 1. FSV Mainz. Die 05er waren das aktivere und offensivere Team, doch der VfB ging durch Guirassy nach 36 Minuten in Führung. Der Jubel sollte nicht lange halten, denn fast postwendend glichen die Rheinhessen durch Ingvartsen vom Punkt aus aus (40.). Nach der Pause wogte die Partie hin und her mit Chancen auf beiden Seiten. Doch ein Treffer wollte nicht mehr fallen, so dass der VfB zum Re-Start den erhofften Befreiungsschlag verpasste.

Union dreht Partie gegen Hoffenheim und wahrt weiße Weste

Vor der Winterpause blieb der 1. FC Union vor heimischem Publikum ohne Niederlage (5/2/0) - diese Serie hielt auch zum Auftakt in das Sportjahr 2023. Zunächst aber ging 1899 Hoffenheim in einer ansprechenden Partie auf Augenhöhe in Führung: Bebou erzielte in der 43. Minute die 1:0-Pausenführung für die Kraichgauer. Die TSG zeigte die technisch bessere Spielanlage, die Eisernen hielten aber gut dagegen. Pech hatte Jordan in der 25. Minute, der Angreifer scheiterte vom Punkt am Pfosten. Nach der Pause legten die Köpenicker eine Schippe drauf und erarbeitete sich zahlreiche Chancen - zunächst ohne Ertrag. Doch die Leistungssteigerung sollte sich für die Hauptstädter noch bezahlt machen: Doekhi (73., 89.) drehte das Ergebnis, Leweling machte dann den Deckel drauf 90.+6).

Halbes Dutzend: Eiskalte Wölfe lassen Freiburg keine Chance

Hellwach präsentierte sich der VfL Wolfsburg nach der langen Winterpause: Keine 120 Sekunden waren verstrichen, und Wimmer erzielte die Führung für die Wölfe gegen den SC Freiburg. Der Tabellenzweite, bei dem Grifo wegen eines Infekts fehlte, schüttelte sich kurz und nahm in der Folgezeit das Zepter in die Hand. Die Tore aber machten die effizienteren Niedersachsen, Wind stellte mit einem Doppelpack (28., 37.) noch vor der Pause auf 3:0. Gleiches Bild nach der Pause: Freiburg nahm weiter am Spiel teil, machte aber auch weiter Fehler: Gerhardt (56.), Baku (80.) und Waldschmidt vom Punkt (90.+4) schossen den 6:0-Kantersieg heraus. Mit einem dicken Ausrufezeichen stieß Wolfsburg Freiburg damit von Rang zwei.

Bochum jubelt im Keller gegen Hertha

Das Kellerduell des 16. Spieltags fand in Bochum statt, der Vorletzte VfL empfing Hertha, das den letzten Nicht-Abstiegsplatz einnahm. Den besseren Start schienen die Berliner zu erwischen, doch ein Tor von Tousart wurde vom VAR wieder einkassiert (13.). Bochum kam anschließend besser auf, Hofmann (22.) und Neuzugang Schlotterbeck (44.) stellten noch vor der Pause auf 2:0 für den Revierklub. Die Führung gab den Bochumern Rückenwind, Hofmann mit seinem zweiten Treffer sorgte dann für die Vorentscheidung (56.). Anschließend passierte nur noch wenig, Bochum brachte den wichtigen Dreier über die Zeit, Hertha gelang immerhin noch der Ehrentreffer durch Serdar (87.) - mehr aber auch nicht, die Hauptstädter rutschen unter den Strich.

Frankfurt setzt sich gegen mutige Schalker durch und ist erster Bayern-Jäger

Mehr Mühe als erwartet hatte Eintracht Frankfurt mit Schalke 04. Das Schlusslicht präsentierte sich über weite Strecken ebenbürtig, hatte sogar mehr Torschüsse (19:12) und mehr Ballbesitz (56% zu 44%) vorzuweisen - und haderte zudem in Hälfte eins zweimal mit Aluminiumpech (Latza, 28.; Terodde 32.). Das Tor aber machten die Hessen, Lindström traf in der 22. Minute zur 1:0-Pausenführung. Auch nach der Pause blieb Schalke aktiver, Kozuki ließ in der 47. Minute fast schon leichtfertig den Ausgleich liegen. Die SGE stand tief, stach dann aber im richtigen Moment zu: Borré (84.) und Buta (90.+1) schossen die Adlerträger mit ihren Toren zum 3:0-Sieg und damit auf Rang zwei.