Frankfurt muss auf Paciencia verzichten

Goncalo Paciencia fällt mehrere Wochen aus. Der Offensivspieler von Eintracht Frankfurt zog sich im letzten Spiel gegen den VfL Bochum eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu.

Die 0:2-Niederlage gegen den VfL Bochum war für die Eintracht und im Besonderen für Paciencia bitter: Zuerst verschoss der Angreifer einen Handelfmeter und verpasste so die Gelegenheit zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Nach einer knappen halben Stunde musste er dann verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Wie sich nun herausstellte, muss der Portugiese wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel mehrere Wochen pausieren. "Er wird aller Voraussicht nach bis zur Länderspielpause ausfallen", sagte sein Trainer Oliver Glasner im Rahmen einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Paciencia fehlt seiner Mannschaft damit bei den Bundesligaspielen gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und Fürth sowie in der Europa-League-Partie gegen Olympiakos Piräus in der kommenden Woche.