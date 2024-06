Frankfurt krallt sich Duisburg-Talent Inanoglu

Kann Inanoglu wechselt aus der U 19 des MSV Duisburg in die U 21 von Eintracht Frankfurt. Der Türke, geboren und aufgewachsen in den USA, spielte in seiner Jugend unter anderem für die Dallas Texans. Im März 2021 zog es den Mittelstürmer erstmals nach Deutschland, als er sich dem Deutschen Fußball Internat (DFI) Bad Aibling anschloss. Nach einer weiteren Station in den USA bei den Boston Bolts wechselte Inanoglu im vergangenen Sommer in die U 19 des MSV Duisburg. Jetzt widmet er sich einer neuen Herausforderung beim Bundesliga-Unterbau.