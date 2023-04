Frankfurt kommt nicht zur Ruhe: Neuer Zoff auf der Führungsebene

Problematischer als die sportlichen Sorgen nach zuletzt fünf Ligaspielen in Folge ohne Sieg sind die Streitigkeiten auf der Führungsebene.

Im Fokus der Auseinandersetzung stehen der von der DFL umworbene Vorstandssprecher Axel Hellmann sowie Aufsichtsratsboss Philip Holzer und Aufsichtsrat Stephen Orenstein.

Ausgangspunkt ist der im März 2022 vom Vorstand und Aufsichtsrat getroffene Beschluss, eine Kapitalmaßnahme zu prüfen. Im Kern geht es darum, ob der e.V., der 67,89 Prozent der Anteile an der Fußball AG hält, weitere Anteile verkauft. Momentan hält die Wolfgang Steubing AG drei Prozent, die Herzschlag Eintracht GmbH fünf Prozent, die Freunde der Eintracht Frankfurt AG 7,30 Prozent und die Freunde des Adlers GmbH 16,81 Prozent. Hinter letzterer stehen Aufsichtsratsboss Philip Holzer und Aufsichtsrat Stephen Orenstein.

Am 18. August 2022 bot Orenstein laut "FAZ" an, Anteile im Wert von 42 Millionen Euro zu einem Kurs von 100 Euro pro Aktie zu erwerben. Das Angebot wurde nicht angenommen und lief am 19. September 2022 aus. Am 26. September 2022 beschloss die Mitgliederversammlung, dass der e.V. mindestens 60 Prozent der Anteile halten muss und kein Aktionär mehr als 24,9 Prozent der Anteile halten darf, um eine Sperrminorität zu verhindern.

Orenstein will wohl keine weiteren Aktien kaufen

Das bedeutet: Die Freunde des Adlers GmbH könnte maximal 7,89 Prozent vom e.V. erwerben und käme dann auf 24,7 Prozent. Präsidium und Verwaltungsrat des e.V. müssten dem Anteilsverkauf zustimmen. Die Gefahr, die einige im Klub und Umfeld wittern: Orenstein könnte versuchen, direkt oder indirekt über eine weitere Firma den anderen Aktionären Anteile abzukaufen und so seinen Einfluss auszuweiten. Die Sorge scheint allerdings unbegründet. Nach kicker-Informationen hat Orenstein mittlerweile nicht mehr vor, weitere Aktien der Fußball AG zu kaufen.

Die vom Vorstand beauftragte Rating-Bank Nomura kam im Januar 2023 zum Ergebnis, dass die Fußball AG 503 Millionen Euro wert ist. Seit einigen Tagen steht der Vorwurf im Raum, dass Orenstein diese Bewertung, die einen Aktienpreis von 153 Euro bedeutet, für sehr ambitioniert hält. So berichtete es die "Bild". Das sorgte im Vorstand für Aufregung. Der mögliche Interessenkonflikt: In seiner Funktion als Aufsichtsrat müsste Orenstein froh sein, je höher die Bewertung ausfällt. Als Investor, der nachkaufen will, sieht die Sache naturgemäß anders aus.

Die vier Vorstände (Hellmann, Frankenbach, Krösche, Reschke) wandten sich zu Beginn des Wochenendes in einem scharfen Schreiben an den Aufsichtsrat. Die "Bild" zitiert daraus unter anderen: "Einzelne Mitglieder des Vorstandes sind wiederholt von verschiedenen Seiten in Kenntnis gesetzt worden, dass Mitglieder des Aufsichtsrats in persönlichen Gesprächen mit Dritten (...) Zweifel zum Ausdruck bringen an dem von Nomura (...) erarbeiteten Wertgutachten vom 13. Januar 2023, das einen Unternehmenswert der Eintracht Frankfurt Fußball AG in Höhe von 503 Millionen Euro ermittelt hat."

Weiter heißt es: "Wenn jetzt aber im Umfeld der Eintracht, bei möglichen Kapitalgebern oder gar öffentlich der Eindruck entsteht, dass Organmitglieder der Eintracht Frankfurt Fußball AG Zweifel an der vom Vorstand erarbeiteten Unternehmensplanung und damit an der Arbeit des Vorstandes haben, dann müssen wir sehr zeitnah Fragen zum weiteren Prozess der Kapitalstärkung, aber auch der Bewertung möglicher Interessenkonflikte innerhalb der Organe klären."

Holzer reagierte am Sonntag mit einem Schreiben an den Vorstand, in dem er betonte, hinter dem Gutachten der Nomura zu stehen und sich über die Bewertung zu freuen. Auch Orenstein verschickte ein Schreiben an den Vorstand, das dem kicker vorliegt. Darin betont er: "Dass die Nomura-Bewertung von Januar 2023 auch aufgrund des erreichten Champions League Achtelfinales sowie guter Perspektiven in Bundesliga und DFB-Pokal noch einmal deutlich höher ist, freut uns alle. Ich bin bereit meinen Beitrag dazu zu leisten, dass die Kapitalmaßnahme mit möglichst geringer bzw. keiner Verwässerung der Anteile des e.V. umgesetzt werden kann."

Außerdem weist er darauf hin, dass "eine Bewertung stets eine hohe Abhängigkeit vom sportlichen Erfolg" habe. Der AG-Vorstand und der AG-Aufsichtsrat hätten sein Angebot vom vergangenen August einstimmig begrüßt. "Positive Reaktionen gab es direkt nach Abgabe des Angebots, insbesondere auch von Axel Hellmann ('Lösung mit einem Investor am besten. Chapeau!") und Peter Fischer ('Großer Respekt und Stolz')", schreibt Orenstein.

Ruhe im Konflikt um Hellmann zweifelhaft

Wie der öffentlich ausgetragene Konflikt weitergeht und ob der von der DFL umworbene Hellmann bleibt, ist offen. Nach kicker-Informationen soll es am Mittwoch zu einem Treffen im kleinen Kreis kommen. Ob danach endlich Ruhe einkehrt, erscheint zweifelhaft.

Klar ist: Durch die Erfolge in der Champions League hat sich die Eigenkapitalsituation verbessert. Die Lage ist längst nicht mehr so prekär wie noch im vergangenen Frühjahr. Zudem könnte der Verkauf von Shootingstar Randal Kolo Muani für Einnahmen im hohen zweistelligen Millionenbereich sorgen. Der Verkauf von Anteilen des e.V. wäre Fans und Mitgliedern vor diesem Hintergrund wohl nur schwer zu vermitteln. Zur Einordnung: Verkauft der e.V. die maximal erlaubten 7,89 Prozent, kämen voraussichtlich etwa 40 Millionen Euro in die Kassen. Das würde den Klub nicht in völlig neue Sphären führen. Nur ein Beispiel: Laut der von der DFL jährlich veröffentlichten Finanzkennzahlen überwies die Eintracht in den drei Geschäftsjahren von 2019 bis 2021 insgesamt 41,58 Millionen Euro allein an Spielerberater.

Es wäre enorm wichtig, dass schnellstmöglich Ruhe einkehrt und die öffentliche Schlammschlacht endet. Schließlich geht es nicht zuletzt auch darum, den intern wie extern hoch angesehenen Hellmann von einem Wechsel zur DFL abzuhalten.