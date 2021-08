Frankfurt: Joveljic wechselt in die USA, Stendera in die Heimat

Eintracht Frankfurt gibt die zuletzt verliehenen Dejan Joveljic und Nils Stendera endgültig ab.

Dejan Joveljic verlässt Eintracht Frankfurt in Richtung USA. Der Stürmer hat seinen Vertrag bei den Hessen im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem MLS-Klub Los Angeles Galaxy an.

Der Vertrag des 21-jährigen Serben wäre noch bis 2024 gelaufen. Insgesamt kam Joveljic, der 2019 begleitet von Luka-Jovic-Vergleichen von Roter Stern Belgrad an den Main gewechselt war, bei der Eintracht auf vier Bundesligapartien (kein Tor). Hinzu kommen ein Einsatz im DFB-Pokal sowie fünf Spiele in der Europa-League-Qualifikation (ein Tor). Zwischenzeitlich hatten ihn die Frankfurter an den RSC Anderlecht (Rückrunde 2019/20) sowie den Wolfsberger AC (2020/21) ausgeliehen. In Österreich kam er auf 22 Bundesliga-Spiele und elf Tore.

Seit Juli war der A-Nationalspieler (zwei Spiele für Serbien seit Juni 2021) wieder im Trainings- sowie Testspielbetrieb der Eintracht. Nun also der Wechsel in die höchste US-amerikanische Spielklasse.

Stendera geht nach sieben Jahren Eintracht

Auch Nils Stendera verlässt den Verein. Neuer Klub des 20-Jährigen ist Regionalligist Hessen Kassel, bei dem er bereits einige Tage im Probetraining war. Seit seinem 13. Lebensjahr hatte Stendera sieben Jahre lang die verschiedenen Jugendmannschaften der Eintracht durchlaufen und war 2019 mit einem Profivertrag bis 2022 ausgestattet worden, nun kehrt er in seinen Geburtsort und zu seiner ersten Station als Jugendspieler zurück. In der vergangenen Saison war er bereits an den 1. FC Lok Leipzig ausgeliehen, für den er sieben Spiele in der abgebrochenen Saison der Regionalliga Nordost absolvierte.