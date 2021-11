Frankfurt in Piräus ohne Kostic und Hrustic

Eintracht Frankfurt muss im Europa-League-Spiel bei Olympiakos Piräus auf ein Duo verzichten. Ein anderes Duo stünde hingegen wohl bereit.

Fehlt Eintracht Frankfurt am Donnerstag: Filip Kostic. imago images/Jan Huebner

Am Donnerstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) kann die Eintracht in Griechenland den vorzeitigen Einzug in die K.-o.-Runde der Europa League klarmachen. Dafür braucht es bei Olympiakos Piräus einen Sieg.

Fehlen werden bei der Mission neben den ohnehin verletzten Goncalo Paciencia und Christopher Lenz auch Filip Kostic und Ajdin Hrustic. Das nach Klubangaben "leicht angeschlagene" Duo absolvierte am Mittwoch eine individuelle Einheit in Frankfurt.

Mit dabei sind dafür Kristijan Jakic und Sebastian Rode. Beide Mittelfeldspieler hatten am Samstag beim späten 1:1 gegen RB Leipzig noch gefehlt.