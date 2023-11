Frankfurt im Flow: "So kann es gerne weitergehen" - Toppmöller hofft auf Tuta

Am Sonntag in Bremen wartet auf Eintracht Frankfurt das vierte Auswärtsspiel innerhalb von zwölf Tagen. Trotz des straffen Zeitplans ist die Stimmung nach drei Siegen exzellent. Nun kehrt womöglich Abwehrspieler Tuta zurück - bei Robin Koch fehlt weiterhin eine Diagnose.

Es geht dieser Tage Schlag auf Schlag bei der Eintracht aus Frankfurt. Die Pressekonferenz am Freitag vor dem 11. Bundesliga-Spieltag verzögerte sich um ein paar Minuten, Trainer Dino Toppmöller und seine Mannschaft waren erst kurz zuvor am Frankfurter Flughafen gelandet.

Gut 20 Minuten stand der 42-Jährige den Medienvertretern Rede und Antwort, dann ging es direkt weiter auf den Trainingsplatz, am Nachmittag wird sich Toppmöller mit den Analysten zusammensetzen, um den Matchplan für das anstehende Auswärtsspiel in Bremen (Sonntag, 17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zu erstellen. Am Samstag dann Abschlusstraining, am Sonntag die Reise Richtung Norddeutschland.

"Du hast nicht großartig viel Zeit, dich mit dem vorherigen Spiel zu beschäftigen", sagte Topmöller, doch gerade in der aktuellen Phase sei das kein Problem. "Die Stimmung in der Mannschaft ist top." Denn: Die Eintracht ist im Flow, sieben Pflichtspiele am Stück haben die Adlerträger nicht mehr verloren, die letzten drei Partien (DFB-Pokal, Bundesliga, Europa Conference League) innerhalb von acht Tagen jeweils auswärts ohne Gegentreffer gewonnen.

Keine neuen Ausfälle nach dem Helsinki-Trip

Da kann man sich trotz des straffen Zeitplans auch mal Zeit nehmen, um wie nach dem 1:0 in Helsinki am Donnerstagabend ausführlich mit den Fans zu feiern. "Das gibt uns eine gewisse Energie, die wollen wir mitnehmen für Sonntag", so Toppmöller.

Ein Geheimrezept, um die Spieler trotz der Belastung auch mental im Fokus zu halten, habe sein Trainerstab zwar nicht, aber "grundsätzlich helfen Erfolgserlebnisse extrem, die dich beflügeln". So wie eben in den vergangenen Wochen. "Wir haben richtig Bock auf jedes Spiel."

Dabei hilft auch, dass die Frankfurter die vergangenen Begegnungen körperlich unversehrt überstanden haben. Die Belastung auf dem Kunstrasen in Helsinki sei "nochmal eine andere" als auf normalem Rasen, erklärte der Chefcoach, und natürlich kosten die Reisen und Spiele "ein Stück weit Kraft". "Aber bislang gibt es kein negatives Feedback, alle haben das Spiel gut verkraftet."

Hoffnung bei Tuta, Warten bei Koch

Zudem darf er sich Hoffnungen auf die Rückkehr von Tuta machen. Der Innenverteidiger wird nach seiner Schulterprellung am Freitag wieder am Training teilnehmen, nach dem Härtetest im Abschlusstraining am Samstag soll eine Entscheidung über seinen Einsatz gefällt werden, "aber da sind wir relativ zuversichtlich". Bei Robin Koch (Wadenprobleme) wartet die Eintracht derweil weiter auf eine genaue Diagnose.

Bereits in der Vergangenheit stellte Frankfurt unter Beweis, dass es Ausfälle von Stammspielern gut verkraften kann. "Gestern haben wir auch ohne Robin und Tuta zu Null gespielt", betonte Toppmöller. "Die Jungs, die in die Bresche springen, sind alle bereit. Das macht uns auch stark."

Warnung vor den "Schlitzohren" Ducksch und Borré

In Bremen kommt auf die Abwehr wieder eine "Herausforderung" zu, mahnte Toppmöller. Werder stehe für "Spektakel", sei "offensiv sehr gut" und spiele "risikofreudig nach vorne" mit "zwei Topstürmern". Darunter auch der Ex-Frankfurter Rafael Borré. "Er ist ein sehr guter Spieler, der in Bremen hoffentlich sein persönliches Glück findet", sagte Topmöller. "Wir müssen auf ihn und Marvin Ducksch achten, das sind zwei Schlitzohren, die wissen, wo das Tor steht."

Doch auch die Frankfurter sind in der eigenen Offensive gut besetzt, Fares Chaibi entwickelt sich zum Panzerknacker, Omar Marmoush markierte in den vergangenen drei Bundesliga-Spielen gleich fünf Tore. "Er ist extrem schwer zu verteidigen", schwärmte sein Coach, "er soll hungrig bleiben." Vor allem auf der Jagd nach Toren: "Ich habe ihm das Beispiel Cristiano Ronaldo mitgegeben, der bei Manchester United eine Zeit lang für spektakuläre Dribblings stand und sich dann aber auf die Fahne geschrieben hat: 'Ich definiere mich über Tore.' Das sollte Omar auch machen."

Am besten schon gegen Bremen, wo die bislang mehr als erfolgreiche Auswärtsserie der Frankfurter abgeschlossen werden soll. Das Duell mit Werder ist das vierte Gastspiel in Folge, die anderen drei wurden zu Null gewonnen. "So kann es gerne weitergehen."