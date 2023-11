Frankfurt holt Napravnik zurück nach Deutschland

Julian Napravnik kehrt nach sieben Jahren in Nordamerika zurück. Die Löwen Frankfurt gaben die Verpflichtung des Angreifers am Mittwoch bekannt.

Kehrt nach Deutschland zurück: Julian Napravnik, hier im Trikot der Minnesota State University. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Nach dem ERC Ingolstadt mit Brandon Kozun, legte auch der hessische DEL-Klub in der Deutschland-Cup-Pause nach. Der 26-jährige Stürmer, der zuletzt seinen Vertrag beim AHL-Team Hershey Bears aufgelöst hatte, nachdem er in der aktuellen Saison 2023/24 ohne Einsatz geblieben war, unterschrieb in Frankfurt einen Vertrag bis 2025 und wird für die Löwen mit der Trikotnummer 75 auflaufen.

Fritzmeier: "Rolle, in der er Stärken ausspielen kann"

"Julian wird bei uns eine Rolle bekommen, in der er seine Stärken ausspielen kann. Er hat die letzten Jahre sehr hart gearbeitet, überragende Leistungen in der NCAA gebracht und in einer schwierigen Situation für ihn ohne NHL-Vertrag bei einer der besten Mannschaften der AHL nie aufgegeben", wird Franz-David Fritzmeier, der Sportdirektor der Löwen, auf der Webseite des Klubs zitiert.

Der aus Bad Nauheim stammende Napravnik zeigt sich derweil froh, nach Hause zurückzukehren: "Ich freue mich auf ein neues Kapitel in meiner Karriere und freue mich umso mehr, wieder in meiner Heimat vor Freunden und Familie zu spielen.“

An der Uni mit Michaelis und Tuomie

Napravnik war bereits 2015 von den Jungadler Mannheim nach Nordamerika gewechselt und hatte nach zwei Jahren in der US-Nachwuchsliga USHL vier Jahre lang für die Minnesota State University (NCAA) gespielt - zwischenzeitlich unter anderem mit den heutigen Nationalspielern Marc Michaelis und Parker Tuomie.