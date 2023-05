Frankfurt holt gegen Würzburg wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Die Fraport Skyliners dürfen nach dem Sieg gegen Würzburg auf den Verbleib in derBundesliga hoffen. Ein besonderer Spieler der Frankfurter tritt ab.

Die Fraport Skyliners aus Frankfurt haben im Abstiegskampf einen wichtigen Sieg gefeiert und dürfen weiter auf den Verbleib in der Bundesliga hoffen. Das Team von Trainer Klaus Perwas besiegte am Montag Play-off-Anwärter Würzburg Baskets mit 86:77 (37:35). Frankfurt belegt zwar vor der finalen Saisonwoche weiter Abstiegsrang 17, erhöhte aber seine Chancen, sich mit zwei weiteren Siegen in Crailsheim am Freitag (20.30 Uhr) und in Göttingen am Sonntag (15.00 Uhr) doch noch die späte Rettung zu schaffen.

Jordan Theodore (28 Punkte) und Marcus Lewis (25) waren beim Erfolg die entscheidenden Kräfte der Frankfurter, die den zweiten Abstieg innerhalb von zwölf Monaten abwenden wollen. Für die laufende Saison erhielt der Ex-Meister aus Hessen eine Wildcard. Medi Bayreuth steht als Absteiger bereits fest, die Skyliners müssen eines der drei vor ihnen liegenden Teams (Weißenfels, Crailsheim oder Braunschweig) noch abfangen. Die Würzburger mussten mit der Niederlage einen empfindlichen Rückschlag im Kampf um die Playoffs hinnehmen.

Schon vor der Partie hatten die Hessen den Rücktritt von Quantez Robertson, der derzeit verletzungsbedingt fehlt, zum Saisonende verkündet. Der Verein wird den Routinier auf besondere Weise ehren. Das Trikot des Amerikaners wird künftig neben dem von Pascal Roller an der Hallendecke hängen und die Nummer 23 wird nicht mehr vergeben. Zudem erhält Robertson, der seit 2009 in Frankfurt aktiv ist, ein Abschiedsspiel.

Fraport Frankfurt - Würzburg Baskets 86:77 (20:16,17:19,24:19,25:23)

Punkte Fraport Frankfurt: Theodore 28, Lewis 25, Wank 10, Cooke Jr. 8, Haarms 6, Onyejiaka 5, Washington 4

Würzburg Baskets: Hunt 23, Williams 17, Whittaker 15, Welp 9, Carvacho 6, Stanic 4, D. Griffin 3

Zuschauer: 5002