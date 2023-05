Frankfurt gewinnt das Rennen um Top-Talent Larsson

In Hugo Larsson stößt zur neuen Saison ein Ausnahmetalent zur Eintracht. Der 18-jährige Mittelfeldspieler vom schwedischen Erstligisten Malmö FF war in Europa von vielen Klubs umworben und kostet 7,5 Millionen Euro Ablöse.

Nach den Verpflichtungen von Willian Pacho (21, Royal Antwerpen, neun Millionen Euro) und Omar Marmoush (24, VfL Wolfsburg, ablösefrei) steht nun der dritte Neuzugang fest: Hugo Larsson, der einen Vertrag bis 2028 erhält. Seit Montagnachmittag ist auch offiziell, dass der 18-Jährige vom schwedischen Erstligisten Malmö FF an den Main wechseln wird. Die Sockelablöse beträgt 7,5 Millionen Euro. Bei der Eintracht ist man überzeugt, eines der größten Mittelfeldtalente in Europa an Land gezogen zu haben.

"Mit Hugo Larsson verstärkt uns ein junger und bereits etablierter Mittelfeldspieler mit sehr großem Potential", wird Sportvorstand Markus Krösche zitiert: "Hugo zählt trotz seines jungen Alters beim amtierenden schwedischen Pokalsieger zu den Stammkräften, was neben dem Talent auch für seine Persönlichkeit spricht. Wir werden Hugo aufbauen und ihm helfen, seinen nächsten Schritt zu gehen." Timmo Hardung, ab dem 1. Juli SGE-Sportdirektor, berichtet von Gesprächen, die "von Anfang an von großer gegenseitiger Wertschätzung geprägt" gewesen seien. Bei der Eintracht erhält Larsson die Rückennummer 16.

Das Top-Talent absolvierte bereits 37 Erstliga- und neun Pokalspiele, zudem kam er in internationalen Wettbewerben 13-mal zum Einsatz (viermal Europa-League-Qualifikation, viermal Champions-League-Qualifikation, fünfmal Europa League). Anfang des Jahres debütierte er im Testspiel gegen Finnland (2:0) sogar schon für die schwedische A-Nationalmannschaft, 2022 wurde er als bester Nachwuchsspieler des Jahres der schwedischen Liga ausgezeichnet.

Dina Ebimbe jeden Cent wert - Aaronsen vielversprechend

Das lässt erahnen, dass er für sein Alter bereits sehr weit ist, in Malmö lenkt er als Stammkraft den Spielaufbau. Trotz seiner 1,87 Meter verfügt Larsson über ein gutes Tempo, zudem ist er sehr beweglich. Der Mittelfeldspieler kann als Sechser und Achter agieren, den Sprung in die Bundesliga trauen ihm die Verantwortlichen auf Anhieb zu. Die Verpflichtung eines weiteren Mittelfeldakteurs käme nach kicker-Informationen nur dann infrage, falls Djibril Sow (26) die Hessen ein Jahr vor Vertragsende verlassen sollte. Der Schweizer liebäugelt mit einem Wechsel in die Premier League.

Viel verspricht man sich bei der Eintracht auch von Eric Junior Dina Ebimbe, der die Hessen am Samstag gegen Freiburg mit seinem 2:1-Siegtreffer nach Europa schoss. Dem dynamischen, schnellen und durchsetzungsstarken Mittelfeldspieler ist in der neuen Saison der Schritt zum Stammspieler und Leistungsträger zuzutrauen.

Dina Ebimbe kam im vergangenen Sommer zunächst auf Leihbasis von Paris St. Germain, in diesem Sommer greift eine Kaufverpflichtung über 6,5 Millionen Euro. Den bisherigen Eindrücken nach zu urteilen, ist der 22-Jährige jeden Cent wert. Vielversprechende Ansätze zeigt auch der offensiver veranlagte Paxten Aaronson (19), der im Januar für drei Millionen Euro aus Philadelphia kam und in der Bundesliga bereits siebenmal eingesetzt wurde.