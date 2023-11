Halbzeitpause in Frankfurt: Die Eintracht lässt sich in Minute 1 und in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten zweimal erwischen, macht ansonsten aber ein gutes und teils auch sehr dominantes Spiel. Abgesehen vom zwischenzeitlich verdienten 1:1 führt das in Summe aber zu einem 1:2-Rückstand zur Pause.