Die Griechen haben zehn Zähler bislang gesammelt, einen mehr als Frankfurt. Das Hinspiel verlor die SGE nach einem Standard-Gegentreffer in der Nachspielzeit mit 1:2. Nach Abpfiff sah Kevin Trapp zudem noch eine umstrittene Rote Karte. Es geht in dieser Partie also nicht nur um die Tabellenführung, sondern auch um den direkten Vergleich. Bei einer Niederlage wäre der Gruppensieg nicht mehr möglich.